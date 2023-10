La banque globale de l’Afrique, United Bank for Africa (UBA) Plc, a tenu hier la première édition de son Graduate Management Accelerated Programme (GMAP) élargi, au cours de laquelle plus de 700 diplômés ont été accueillis au sein de la Tribu UBA après une expérience rigoureuse de six mois de travail et d’apprentissage pratiques.

Le programme accrédité par le Chartered Institute of Bankers of Nigeria (CIBN) et adopté à partir du Graduate Training Programme mondialement reconnu, vise à renforcer les capacités des jeunes diplômés qui sont formés en tant que professionnels pour une ascension professionnelle accélérée vers des postes de responsabilité et des postes clés.

Les diplômés, issus des 19 filiales africaines de UBA, ont suivi un programme intensif de renforcement des capacités, combinant l’apprentissage et l’expérience de la formation sur le terrain, acquise lors des rotations dans les départements et unités de la banque.

Le président de UBA, Tony O. Elumelu, qui a souligné l’importance de donner la priorité au développement du capital humain, a salué le programme solide qui a permis de former des professionnels brillants et prometteurs, prêts à hisser la banque à un autre niveau.

“Il est important de mettre en place des plates-formes pour permettre aux gens de se développer. Nous aimerions voir nos futurs PDG issus de ce programme et j’espère que l’enthousiasme, la ferveur et l’énergie que je vois et ressens dans cette salle aujourd’hui se traduiront par la grandeur que nous anticipons afin que ces jeunes professionnels brillants puissent aider à faire passer UBA au niveau supérieur”, a déclaré M. Elumelu.

“UBA offre des opportunités aux jeunes Africains en luttant contre le chômage sur le continent. L’emploi de ce grand nombre de jeunes gens en ce moment explique le rôle que notre banque joue dans l’ingénierie de la croissance et du développement à travers l’Afrique”, a-t-il déclaré.

Dans son discours, le directeur général du groupe, Oliver Alawuba, a déclaré que l’avenir de la Banque était assuré, compte tenu de la qualité des diplômés et de l’engagement dont ont fait preuve les participants tout au long du programme.

« J’ai observé, avec fierté, le dévouement, la résilience et l’engagement inébranlable dont ont fait preuve tous les participants au programme GMAP et j’en suis ravi. Le rôle des participants est essentiel pour fournir les ressources indispensables à la réussite des participants au programme au moment où ils démarrent leur carrière” a fait observer le DG de UBA Africa.

« À UBA, nous donnons à chacun une chance égale de réaliser ses rêves, indépendamment de l’âge, de la communauté, du sexe et des antécédents. La transformation de notre cher continent, l’Afrique, est très liée à notre vision. Pour réaliser ce rêve, nous avons besoin de personnes qui croient en nous, qui agissent et qui sont des agents de transformation, selon lui.

« Aujourd’hui, vous êtes devenus un instrument qui transportera nos pays et notre continent vers le nouvel ordre mondial”, a renchéri M. Alawuba.

UBA est une institution financière panafricaine de premier plan, offrant des services bancaires à plus de trente-sept millions de clients à travers 1 000 bureaux d’affaires et points de contact avec la clientèle dans 20 pays africains.

Présente à New York, Londres, Paris, aux îles Caïmans et maintenant aux Émirats arabes unis, UBA relie les personnes et les entreprises à travers l’Afrique grâce à des services bancaires de détail, commerciaux et d’entreprise, à des paiements transfrontaliers innovants et à des transferts de fonds, au financement du commerce et à des services bancaires auxiliaires.