Le procureur général près la Cour d’appel de Kankan a rencontré les autorités locales, les acteurs de la société civile et les citoyens, ce jeudi 5 octobre 2023, pour discuter des questions sécuritaires afin de prévenir la criminalité qui gangrène la région.

Sur les raisons ayant motivé l’organisation de cette rencontre, le procureur général, Fallou Doumbouya, explique : “Vous n’êtes pas sans savoir qu’actuellement, le fléau qui gangrène certaines localités du ressort de la Cour d’appel de Kankan, principalement à Kankan, à Siguiri et à Mandiana. Quel est ce fléau ? C’est la délinquance, la criminalité. Alors sur le fondement des dispositions de l’article 41 du code de procédure pénale, qui confère au procureur général près d’une Cour d’appel, entre autres, des missions de prévention. Si avant, nous n’avions qu’une mission répressive, l’actuel Code pénal, confère deux prérogatives au procureur général. Des prérogatives de prévention et de répression. Alors, nous avons opté cette fois-ci, à redynamiser la prévention, en lieu et place de la répression. Mais, nous ne pouvons pas réussir dans cette mission sans l’accompagnement des forces vives de la localité. Vous allez convenir avec nous que nous avons fait venir l’administration territoriale régionale et préfectorale, les élus locaux, les sous-préfets, la société civile, les syndicats, les religieux autrement dit toute la composante qui est actuellement à Kankan pour qu’on prenne des dispositions idoines pour mettre fin à ce fléau.”

Pour faire face à ce phénomène, Colonel Honoré de la gendarmerie a sollicité la collaboration des citoyens. “Le rôle de la gendarmerie dans cette affaire c’est de lutter contre ce phénomène. Mais seul on ne peut pas, cela ne sera facile que quand la population accepte de collaborer avec nous. Les bandits dont nous parlions aujourd’hui sont dans les quartiers, il faut une dénonciation. Ce que je demande à la population, c’est d’alerter seulement à travers le numéro vert qui est mis à leur disposition, en un temps record, les hommes vont arriver”, a-t-il exhorté.

De notre correspondant régional à Kankan Mamoudou Aimé Césaire