Orientation dans le supérieur : les bacheliers et non-orientés attendus sur ParcourSup dès le 10 septembre

Le ministère de l’Éducation nationale, de l’Alphabétisation, de l’Enseignement technique et de la Formation professionnelle et celui de l’Enseignement supérieur et Les deux départements en charge de l’éducation ont annoncé, ce dimanche 6 septembre, le calendrier des opérations d’orientation pour l’année 2026, destinées aux élèves, bacheliers et autres candidats.

Pour l’Enseignement technique et la Formation professionnelle, la plateforme ParcoursPro ouvrira le 7 septembre 2026 et restera accessible jusqu’au 8 octobre à minuit. Les candidats pourront formuler et classer jusqu’à 15 choix de programmes et d’établissements. Le paiement des frais d’orientation s’effectuera exclusivement via Orange Money.

Dans l’Enseignement supérieur, les bacheliers de la session 2026, ainsi que les candidats non orientés des sessions 2025 et 2024, pourront effectuer leurs choix sur ParcourSup Guinée du 10 au 24 septembre 2026 à minuit. Chaque candidat disposera également de 15 choix, à classer selon ses préférences et sous réserve des conditions d’accès propres à chaque formation.

Les autorités invitent les candidats à s’informer au préalable sur les différentes filières, les capacités d’accueil des établissements et les critères d’admission, notamment pour les formations soumises à des conditions particulières.

Elles rappellent que l’orientation constitue une étape importante dans la construction du parcours académique et professionnel des jeunes. Les services compétents et les établissements concernés sont mobilisés pour accompagner les candidats et leur fournir les informations nécessaires durant les opérations.

Les deux ministères adressent enfin leurs félicitations aux nouveaux bacheliers et leur souhaitent plein succès dans la poursuite de leur parcours académique et professionnel.