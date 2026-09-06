Fraude au BAC 2026 : la ministre Bintou Kéita lève la suspension de trois cadres

La ministre de l’Éducation nationale, de l’Alphabétisation, de l’Enseignement technique et de la Formation professionnelle, Bintou Kéita, a décidé de lever la suspension de trois cadres de son département.

Il s’agit de Gbato Donzo, matricule 196 130 P, Inspecteur régional de l’Éducation de N’Zérékoré ; de Laye Keita, matricule 195 519 K, Directeur préfectoral de l’Éducation de Macenta ; et de Mamadou Touré, matricule 204 822 B, Directeur préfectoral de l’Éducation de Siguiri.

Ces responsables avaient été suspendus de leurs fonctions par Alpha Bacar Barry, alors ministre de l’Éducation, à la suite d’accusations de négligence dans la gestion de la fraude au baccalauréat 2026.

La mesure avait été prise à “titre conservatoire, pour les manquements constatés dans l’exécution de leurs obligations professionnelles et négligence grave dans la mise en œuvre des directives et dispositions prises pour le bon déroulement des examens nationaux, session 2026.”

Avec cette décision de la ministre Bintou Kéita, trois des quatre responsables concernés bénéficient désormais de la levée de leur suspension.

En revanche, Friki Keita, matricule 235 641 X, Directeur préfectoral de l’Éducation de Forécariah, reste à ce jour le seul responsable parmi les quatre cadres initialement suspendus à ne pas avoir bénéficié de la levée de cette sanction.