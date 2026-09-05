Diplomatie : Abdoulaye Ndairi Diallo nommé ambassadeur de la Guinée à Washington

Le président Mamadi Doumbouya a nommé Abdoulaye Ndairi Diallo au poste d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la Guinée aux États-Unis d’Amérique.

Jusqu’ici conseiller chargé d’affaires à l’ambassade de Guinée à Washington, Abdoulaye Ndairi Diallo prend ainsi la tête de la représentation diplomatique guinéenne aux États-Unis.

A travers un décret le 9 mars ernier, Mamadi Doumbouya avait décidé de rappeler avec effet immédiat douze ambassadeurs dont Mme Fatoumata Kaba, ambassadrice d’alors aux États‑Unis

Cette nomination de M. Ndairy intervient dans un contexte de renforcement des relations diplomatiques entre Conakry et Washington.