Lambanyi : un conducteur de taxi-moto mortellement percuté par un camion à Cité Rails

Un accident mortel s’est produit ce samedi 5 septembre, aux environs de 16 heures, au niveau des rails, sur la route reliant la Cité Enco 5 à Lambanyi.

La victime, identifiée comme Mamadou Aguibou Sow, taxi-motard au Carrefour Canadien, a été mortellement percutée par un camion alors qu’il circulait derrière celui-ci.

Selon les premières informations recueillies sur place, le camion venait de débarquer des sacs de charbon à Cosa.

Arrivés à hauteur d’un passage où des panneaux de signalisation sont installés, le jeune motard serait tombé au sol. Le chauffeur, qui tentait alors d’effectuer une marche arrière, aurait accidentellement roulé sur sa tête.

Après l’accident, le chauffeur du camion aurait pris la fuite et demeure, pour le moment, introuvable. Le véhicule, quant à lui, est resté stationné à quelques mètres du lieu du drame. Ses apprentis, présents sur les lieux, affirment être à la recherche de leur patron et ignorent pour l’instant où il se trouve.