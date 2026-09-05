Prison de Coyah : l’ancien procureur Algassimou Diallo “extrait de son lieu de détention et conduit vers une destination inconnue”

Le collectif des avocats de l’ancien procureur Algassimou Diallo affirme que leur client a été extrait de son lieu de détention dans la matinée de ce samedi 5 septembre 2026 et conduit vers une destination qui, selon eux, demeure inconnue. Dans un communiqué de presse, la défense dit ignorer où se trouve actuellement l’ancien magistrat et exprime de « vives inquiétudes » pour sa sécurité.

Selon le collectif, Algassimou Diallo « ne se trouve plus dans sa cellule depuis ce matin ». Ses avocats affirment qu’il aurait été “extrait de son lieu de détention” avant d’être conduit vers une destination qui ne leur aurait pas été communiquée.

La défense assure avoir contacté les autorités judiciaires, lesquelles, selon le communiqué, auraient déclaré « n’en rien savoir ». Les démarches entreprises auprès de l’établissement pénitentiaire seraient également restées sans réponse.

« Aucun ordre d’extraction n’a été porté à la connaissance de la défense », soutiennent les avocats, précisant que ni la famille de l’ancien procureur ni ses conseils ne savent où il se trouve.

Cette situation intervient alors que la procédure judiciaire visant Algassimou Diallo connaît une accélération depuis plusieurs jours.

Dans leur communiqué, ses avocats reviennent sur les étapes récentes du dossier. Ils indiquent avoir saisi, le 2 septembre, le juge d’instruction d’observations, de demandes d’actes ainsi que d’une demande d’expertise portant sur l’enregistrement sonore présenté, selon eux, comme « l’unique preuve de l’accusation ».

Le collectif affirme que l’ensemble de ces demandes a été rejeté dès le lendemain et que l’ancien magistrat a été renvoyé devant les chambres réunies de la Cour suprême.

Lors de l’audience du 4 septembre, Algassimou Diallo serait apparu, selon ses avocats, « en bonne santé » et n’aurait formulé aucune plainte. La défense avait alors sollicité le renvoi de l’affaire au mois d’octobre, invoquant notamment les vacances judiciaires de ses avocats.

Cette demande a été mise en délibéré. Une nouvelle décision est attendue le mardi 8 septembre 2026.

Pour le collectif, l’extraction annoncée de leur client ne pourrait pas être justifiée par des raisons médicales. « Aucun motif médical ne saurait, en tout état de cause, expliquer une telle sortie de la maison d’arrêt », écrivent les avocats, qui disent craindre pour « la vie, la sécurité et l’intégrité physique » de leur client.

La défense rappelle que l’ancien procureur est détenu sous la responsabilité de l’État. Elle estime que les autorités judiciaires, pénitentiaires et sécuritaires ont l’obligation de garantir sa protection et de pouvoir rendre compte de sa situation.

« Il incombe aux autorités judiciaires, pénitentiaires et sécuritaires de répondre de toute personne placée sous la garde de l’État », insiste le collectif.

Les avocats demandent désormais que le lieu où se trouve Algassimou Diallo soit communiqué «immédiatement» à sa famille et à ses conseils. Ils réclament également de pouvoir le rencontrer « sans délai».

À défaut de réponse, le collectif annonce qu’il entend saisir « les instances nationales et internationales compétentes ».

À ce stade, le communiqué ne précise pas quelle autorité aurait ordonné l’extraction de l’ancien procureur, ni vers quel lieu il aurait été conduit. Les affirmations relatives à sa localisation et aux circonstances de son déplacement émanent de sa défense et n’ont pas, dans le communiqué, été accompagnées d’une confirmation indépendante des autorités compétentes.

Cette nouvelle controverse intervient donc à seulement trois jours de l’échéance judiciaire annoncée par la défense, dans une affaire déjà marquée par une procédure accélérée et de fortes tensions autour des éléments de preuve.

Le lieu où se trouve actuellement Algassimou Diallo et les circonstances exactes de son déplacement restent, à ce stade, à établir.