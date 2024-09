La circulation sur l’axe Coyah-Kindia sur la RN1 est bloquée depuis la matinée de ce vendredi 6 septembre 2024. Les pluies diluviennes qui se sont abattues sur Conakry et ses environs ont provoqué des inondations entraînant la crue des rivières.

L’Ageroute a informé les usagers de l’axe routier Coyah – Kindia de la survenue d’une importante crue au niveau de la rivière Samaya située près de la route RN1 dans la localité de Débélé et qui a occasionné “l’interruption momentanée de la circulation à cet endroit”.

“Les services compétents et locaux sont à pied œuvre pour sécuriser la zone et contenir tous les risques. Les usagers sont priés de faire preuve de prudence sur cet axe et sur toutes les routes pendant cette période hivernale”, a ajouté l’Ageroute.

La route nationale numéro 1 relie la capitale, Conakry, à la ville carrefour de Mamou, avant de desservir Labé et la Haute-Guinée. Cela montre l’impact que peut avoir ce blocage sur le trafic routier.