Dans une interview accordée à Guinee360, le leader du Parti du Renouveau et du Progrès (PRP)s’est exprimé sur l’actualité sociopolitique de son pays. Rafiou Sow a décortiqué les propos du général Amara Camara, ministre Secrétaire général à la présidence, ainsi que ceux du porte-parole du gouvernement, Ousmane Gaoual Diallo. Ce membre de l’Anad a également lancé une invitation au président de la transition.

Guinee360 : Qu’est-ce qu’on peut retenir de la manifestation du jeudi 5 septembre 2024?

Rafiou Sow : Je pense que le bilan est à la fois positif et triste puisqu’il y a eu des pertes en vies humaines. À chaque fois qu’on appelle à des manifestations, des vies sont perdues, alors que le président de la transition avait promis que cela ne se reproduirait pas, comme c’était le cas sous Alpha Condé. Malheureusement, la situation semble même s’être aggravée. Il y a eu des morts, et notre objectif était d’attirer à nouveau l’attention de l’opinion nationale et internationale. Nous ne sommes toujours pas satisfaits que les promesses n’aient pas été tenues et que la transition soit en totale dérive. Nous tenons au respect de la charte de la transition et nous souhaitons une issue rapide et positive pour cette transition, dans l’intérêt national et régional.

Interpellé sur le plateau de la synergie sur la candidature du général Doumbouya, le secrétaire général à la présidence, Général Amara Camara a indiqué que dans aucune constitution du monde il n’existe d’interdiction spécifique. Que cela vous inspire-t-il?

Je suis au regret d’entendre un soldat comme le général Amara Camara tenir un tel discours. Je pense que l’armée ne doit pas être un lieu où l’on tient des propos inconsidérés. Un véritable soldat doit mesurer ses paroles. Ceux qui sont à la tête du CNRD sont aussi des soldats et doivent avoir des propos unificateurs. En général, un bon soldat exprime des idées claires. Ce que le général Amara Camara a dit est vraiment désolant et préoccupant. Cependant, il est important de rappeler que c’est la charte de la transition qui est en vigueur jusqu’à la fin de la transition. Tous les engagements pris par rapport à cette charte doivent être respectés, bien que nous ayons constaté de nombreuses violations. En aucun cas, ces acteurs de la transition ne peuvent être candidats aux élections. Il est important de rappeler qu’Alpha Condé avait refusé de se retirer pour un troisième mandat, et tout le monde connaît les conséquences. Si le président de la transition ne fait pas attention, le pays risque de devenir ingouvernable.

Que faut-il pour qu’on n’en arrive pas à une situation?

Le président de la transition et son entourage doivent appeler les acteurs politiques et sociaux au dialogue, être clairs et fournir un chronogramme précis pour une sortie honorable. Je pense qu’une issue honorable est possible pour le général Mamadi Doumbouya. Si le président de la transition honore ses engagements, dans 5, 10, 15 ou 20 ans, on pourra dire qu’il est venu, qu’il a respecté ses engagements, qu’il est honorable et qu’il mérite de gouverner son pays.

Le porte-parole du gouvernement, Ousmane Gaoual Diallo, accuse les acteurs des Forces Vives de Guinée, dont vous êtes membre, d’être « guidés par la haine » et de diffuser de fausses informations sur les réseaux sociaux. Que répondez-vous ?

Lorsqu’un acteur politique, qui a fait partie des Forces Vives et a soutenu leur combat pendant plusieurs années, prétend aujourd’hui le contraire, cela montre qu’il n’est pas sérieux. Il est important de rester sérieux dans la vie et de ne pas se concentrer uniquement sur l’argent ou les privilèges. Si aujourd’hui Ousmane Gaoual Diallo accuse les Forces Vives d’utiliser les jeunes de manière négative, c’est qu’il se trompe lourdement. C’était l’un des leaders des manifestants en Guinée. Une personne qui encourageait la jeunesse à se battre au péril de sa vie ne peut pas dire le contraire aujourd’hui et être prise au sérieux. Je pense que le général Mamadi Doumbouya doit tirer les conséquences de cette situation en se débarrassant des pyromanes autour de lui et en s’entourant de personnes sérieuses.