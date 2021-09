Contre toute attente, les éléments des forces spéciales ont mis fin hier dimanche 05 septembre au règne d’Alpha Condé un an après sa réélection pour un troisième mandat à la tête du pays. A Boké, les citoyens observent avec inquiétude et sérénité la situation socio politique en cours dans le pays.

Dans la matinée de ce lundi 06 septembre 2021, la presque totalité des boutiques et magasins sont restés fermés. Les banques et stations-services sont au contraire opérationnelles et les citoyens vaquent librement à leurs occupations quotidiennes. Mais la situation sociopolitique de la Guinée est sur toutes les lèvres et chacun y va de son commentaire. Rencontré dans un café de la place Amadou Coumbassa déclare « tout le monde est content, parce qu’ à un moment donné il faut que la corruption s’arrête sinon c’est le peuple qui souffre le martyr. Dieu merci le président se porte bien, ça nous rassure davantage car un seul de ses cheveux ne doit être touché pour le bien du pays »

A Boké cette prise du pouvoir par l’armée n’a connu aucune manifestation de réjouissance. Si certains s’interrogent sur l’opportunité de ce renversement de pouvoir par l’armée guinéenne, BALLA MANSARÉ activiste de la société civile lui pense que c’est une victoire et une libération du peuple de guinée. « C’est une libération pour nous car le peuple a trop souffert que Dieu sauve la Guinée. Et puis il faut mettre en place un cadre de dialogue sincère et inclusif pour apaiser la tension »

Un avis partagé par Mouctar Diallo citoyen de Boké qui se réjouit du fait qu‘aucune effusion de sang n’a été enregistrée lors de cette opération des forces spéciales. «Pour moi ce n’est pas un coup d’État car aucune perte en vie humaine n’a été enregistrée. L’heure n’est pas à la jubilation il faut toute suite se mettre au travail pour mettre en place une transition rapide »

Par ailleurs, les nouvelles autorités régionales et préfectorales de Boké ont déjà pris fonction très tôt dans la matinée de ce lundi 06 septembre, conformément à l’annonce du comité national de rassemblement et du développement.