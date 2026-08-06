PRÊT ETUDES NSIA BANQUE : Recevez jusqu’à 30 millions GNF au Taux 0% et une assurance RC Scolaire d’un an !

“Préparer la rentrée scolaire avec sérénité, c’est aussi pouvoir compter sur un partenaire de confiance. C’est dans cette optique que NSIA Banque Guinée met à la disposition de sa clientèle le Prêt Études, une solution de financement conçue pour accompagner les familles dans la prise en charge des dépenses liées à la scolarité.

Disponible du 04 août au 31 octobre 2026, le Prêt Etudes de NSIA Banque permet aux clients éligibles de bénéficier d’un financement allant jusqu’à 30 millions GNF au taux de 0% et d’une Assurance Responsabilité Civile Scolaire, valable pendant un an, afin d’assurer une protection supplémentaire à leurs enfants tout au long de l’année scolaire.

Le Prêt Études s’adresse aux salariés des secteurs public et privé, aux chefs d’entreprise ainsi qu’aux acteurs du secteur informel.

À travers cette offre, NSIA Banque Guinée réaffirme sa volonté d’accompagner ses clients dans la préparation de la rentrée scolaire en leur proposant une solution de financement souple, rapide et adaptée à leurs besoins.

CARACTERISTIQUES DU PRÊT ETUDES NSIA BANQUE :

• Montant du prêt : jusqu’à 30 millions GNF au taux de 0%

• Une assurance RC Scolaire d’une année

• Durée de remboursement : maximum 10 mois

• Delai de mise en place : 72 heures après réception de toute la documentation

• Période : du 04 août au 31 octobre 2026

Pour bénéficier du prêt Etudes, rendez-vous dans l’agence NSIA Banque la plus proche ou contactez le 628 68 36 21.