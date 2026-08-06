Ligue des champions CAF : le Horoya AC hérite de la JS Saoura

Le Horoya AC connaît désormais son adversaire pour son entrée en lice en Ligue des champions de la CAF. À l’issue du tirage au sort des tours préliminaires des compétitions interclubs de la Confédération africaine de football (CAF), effectué ce jeudi, le champion de Guinée a hérité de la Jeunesse Sportive de Saoura (JS Saoura), pensionnaire de l’élite algérienne.

Les Rouge et Blanc de Matam se déplaceront en Algérie pour le match aller, prévu entre le 4 et le 6 septembre 2026. La manche retour se disputera en Guinée, du 11 au 13 septembre 2026, avec pour enjeu une qualification au deuxième tour préliminaire.

Vice-championne d’Algérie au terme de la saison 2025-2026, la JS Saoura s’est classée derrière le MC Alger et représente un adversaire de taille pour le club guinéen.

Un deuxième tour déjà dessiné

En cas de qualification, le Horoya AC affrontera au deuxième tour préliminaire le vainqueur de la double confrontation entre Al Merreikh SC (Soudan) et les Power Dynamos (Zambie).

Absent de la phase de groupes des compétitions interclubs de la CAF depuis la saison 2019-2020, le Horoya AC ambitionne de retrouver le tableau principal de la compétition et de renouer avec les grandes performances continentales.

Lors de la précédente campagne africaine, le club de Matam avait vu son parcours s’arrêter au deuxième tour préliminaire face à l’ASFAR de Rabat. Battus 3-0 lors du match retour dans la capitale marocaine, les Guinéens avaient été éliminés aux portes de la phase de groupes.