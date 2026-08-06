Coupe de la Confédération CAF : le Hafia FC débutera face à l’AS Douanes de Mauritanie

La Confédération africaine de football (CAF) a procédé, ce jeudi, au tirage au sort des tours préliminaires de ses compétitions interclubs pour la saison 2026-2027. Qualifié pour la Coupe de la Confédération, le Hafia FC est désormais fixé sur son adversaire et le calendrier de son entrée en lice.

Le vice-champion de Guinée affrontera l’AS Douanes de Mauritanie au premier tour préliminaire. Les Vert et Blanc de Dixinn se déplaceront d’abord à Nouakchott pour le match aller avant de recevoir leurs homologues mauritaniens lors de la manche retour.

La rencontre aller est prévue entre le 4 et le 6 septembre 2026, tandis que le match retour se disputera du 11 au 13 septembre 2026.

Troisième du championnat mauritanien à l’issue de la saison 2025-2026, l’AS Douanes tentera de franchir ce premier obstacle face au représentant guinéen.

Le CR Belouizdad en cas de qualification

En cas de qualification pour le deuxième tour préliminaire, le Hafia FC retrouverait le CR Belouizdad, exempté du premier tour de cette édition 2026-2027.

Le club algérien avait déjà croisé la route du Babata lors de la précédente campagne africaine. Après un match nul prometteur (1-1) à l’aller, les Guinéens s’étaient inclinés 2-0 au retour, voyant ainsi s’envoler leurs espoirs de qualification pour la phase de groupes de la Coupe de la Confédération.