Innovation des services financiers en Guinée : UBA Guinée et PayCard scellent un partenariat stratégique

Publireportage-UBA Guinée et PayCard ont officiellement lancé, ce jeudi 6 août 2026, un partenariat stratégique destiné à renforcer l’offre de solutions de paiement numériques en République de Guinée. Cette collaboration marque une nouvelle étape dans l’engagement des deux institutions en faveur de l’innovation, de l’inclusion financière et de la transformation des services bancaires.

La cérémonie de signature s’est déroulée au siège de UBA Guinée, en présence des responsables des deux structures et de leurs partenaires.

À travers cette alliance, UBA Guinée et PayCard mettent sur le marché deux nouveaux services majeurs : Bank to Wallet / Wallet to Bank, le Bank to Wallet / Wallet to Bank, qui permettent des transferts instantanés entre un compte bancaire UBA et un portefeuille électronique PayCard.

Mohamed Keita, membre de l’équipe digitale de UBA Guinée, explique que ce partenariat traduit la volonté de la banque d’accompagner l’innovation et de faciliter l’accès aux services financiers.

« Nous venons de signer un partenariat avec PayCard dans le cadre du lancement de deux grands nouveaux produits : le Bank to Wallet / Wallet to Bank et le Cardless. L’objectif est de participer à l’inclusion financière et d’accompagner les jeunes startups guinéennes dans leur développement. »

Le responsable explique que le service Bank to Wallet / Wallet to Bank permet aux clients des deux institutions de relier leurs comptes afin d’effectuer des transferts dans les deux sens.

« Une fois les comptes liés dans une agence UBA, le client peut débiter son compte PayCard pour créditer son compte UBA, et inversement. »

L’autre innovation phare de ce partenariat est le Cardless, qui offre la possibilité aux utilisateurs de retirer de l’argent sans carte bancaire.

« Les détenteurs d’un wallet PayCard peuvent générer un code de retrait via l’application et retirer leur argent dans les agences UBA ou sur les GAB de la banque, sans carte bancaire et sans nécessairement disposer d’un compte UBA. »

Au-delà de l’innovation technologique, UBA Guinée met en avant les bénéfices concrets pour les utilisateurs : gain de temps, simplicité des opérations et accès facilité aux liquidités.

« Le client peut effectuer ses transactions sans se déplacer à la banque. Il peut transférer son argent de son wallet vers son compte bancaire depuis chez lui, mais aussi retirer des espèces dans toutes les agences UBA. C’est une innovation qui n’avait encore jamais été proposée par une banque en Guinée. »

Mohamed Keita souligne également que cette collaboration s’inscrit dans une vision de long terme.

« C’est le début d’un grand projet avec PayCard. D’autres initiatives sont déjà en préparation et verront progressivement le jour. »

De son côté, Fatou Djarra, Directrice générale de PayCard, estime que ce partenariat répond à une attente réelle des clients des deux institutions.

« Ce partenariat donnera à nos clients la possibilité de transférer instantanément de l’argent entre leur compte UBA et leur compte PayCard, dans les deux sens. Ils pourront également effectuer des retraits sur tous les GAB et dans les agences UBA sans avoir besoin d’une carte bancaire. »

Selon elle, le lancement du Cardless constitue une première sur le marché guinéen.

« C’est une véritable innovation en République de Guinée. Cette solution va simplifier la vie de nos clients tout en renforçant l’inclusion financière. »

La Directrice générale de PayCard rappelle également que cette collaboration repose sur une relation de confiance déjà ancienne entre les deux institutions.

« UBA est l’un de nos partenaires depuis le lancement de PayCard. Nous avions beaucoup de clients en commun. Ce partenariat s’est donc imposé naturellement. »

Avec cette alliance stratégique, UBA Guinée et PayCard confirment leur ambition commune d’accélérer la digitalisation des services financiers et de proposer des solutions innovantes adaptées aux besoins d’une clientèle toujours plus connectée, tout en contribuant au développement de l’inclusion financière en Guinée.