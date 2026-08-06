Agriculture connectée : le CRG et Kumy accompagnent 4 000 producteurs grâce au numérique

Publireportage-Quand l’innovation numérique rencontre le potentiel agricole guinéen, une nouvelle dynamique prend forme. Le Crédit Rural de Guinée (CRG) et la start-up guinéenne Kumy ont officiellement lancé, ce jeudi 6 août 2026 à Conakry, la première cohorte de 4 000 agriculteurs connectés.

Placée sous le thème « La terre connectée, des producteurs qui gagnent : l’agriculture de précision au service des producteurs guinéens », cette initiative marque une étape majeure dans la modernisation du secteur agricole national.

À travers ce programme ambitieux, les deux partenaires entendent faire du numérique un levier stratégique au service de la productivité des exploitants, de l’accès au financement et du renforcement de la souveraineté alimentaire de la Guinée.

La cérémonie de lancement a rassemblé des représentants du gouvernement, des partenaires techniques et financiers ainsi que plusieurs producteurs. Au cœur de l’événement : la présentation de la plateforme Kumy, la diffusion de deux vidéos de démonstration illustrant ses fonctionnalités et la remise symbolique d’équipements à quatre bénéficiaires.

En ouvrant la série des interventions, le directeur général du Crédit Rural de Guinée, Amara Kourouma, a rappelé la vocation historique de son institution : accompagner le développement du monde rural et faciliter l’accès des producteurs aux services financiers adaptés.

Saluant les réformes engagées en faveur de l’agriculture, il a réaffirmé la volonté du CRG de poursuivre son accompagnement auprès des exploitants agricoles en misant sur l’innovation et les solutions adaptées aux réalités du terrain.

Pour lui, le partenariat noué avec Kumy représente une continuité naturelle de cette mission, en offrant aux producteurs des outils capables d’améliorer leurs performances, de limiter les risques liés à leurs activités et de sécuriser leurs revenus.

« Le partenariat que nous développons avec Kumy vise à mettre à la disposition des agriculteurs des solutions innovantes et des expertises techniques leur permettant d’améliorer leur productivité, de réduire les risques liés à leur activité et de sécuriser leur revenu », a-t-il déclaré.

Le directeur général du CRG a également assuré les bénéficiaires du soutien durable de son institution dans leurs projets agricoles.

« Le Crédit Rural de Guinée restera à vos côtés pour vous accompagner à travers des financements adaptés et un soutien durable à vos projets », a-t-il assuré, réaffirmant la volonté du CRG de contribuer à « une agriculture moderne, résiliente et créatrice de richesses ».

À la suite du CRG, le directeur général de Kumy, Boubacar Biro Baldé , a présenté la vision portée par sa start-up : mettre la puissance des données et des technologies numériques au service des agriculteurs africains.

Selon lui, Kumy est née d’un constat simple : malgré son immense potentiel, l’agriculture africaine reste confrontée à un déficit d’accompagnement continu permettant aux producteurs d’optimiser leurs pratiques et leurs résultats.

La plateforme développée par la start-up propose une approche d’agriculture de précision basée sur les données de terrain, les conseils personnalisés, les alertes météorologiques et les outils d’aide à la décision. L’objectif : accompagner les producteurs durant tout le cycle de production.

« L’agriculture africaine dispose de tout le talent et de toute l’énergie nécessaires pour nourrir nos populations. Mais elle manque trop souvent d’un accompagnement continu capable de transformer chaque geste du producteur en résultat », a-t-il expliqué.

Pour Baldé Boubacar Biro, cette collaboration dépasse le cadre d’un simple partenariat technologique et traduit une ambition de transformation durable du quotidien des producteurs.

« Ce que nous célébrons aujourd’hui, ce n’est pas seulement une signature ou la remise de quelques kits. C’est le début d’un accompagnement qui, nous l’espérons, changera complètement le quotidien de milliers de familles guinéennes », a-t-il affirmé.

La directrice générale du Fonds de développement agricole (FODA), Safiatou Barry, a salué une initiative qui place l’innovation numérique au centre de la transformation du secteur agricole.

Elle a estimé que ce programme ouvre une nouvelle perspective pour les producteurs, qui pourront désormais mieux produire, accéder plus facilement aux financements et améliorer leurs revenus grâce aux technologies innovantes.

« Nous ne sommes pas réunis aujourd’hui pour inaugurer un simple projet. Nous sommes réunis pour célébrer une nouvelle étape dans l’histoire de l’agriculture guinéenne, où la technologie devient une alliée du producteur », a-t-elle déclaré.

Invitant les agriculteurs à s’approprier pleinement ces nouveaux outils, elle a ajouté : « Lorsque la terre est connectée, les producteurs gagnent. Et lorsque les producteurs gagnent, c’est toute la nation qui progresse. »

Le ministre de l’Agriculture, Félix Lamah, a inscrit cette initiative dans la stratégie nationale de transformation du secteur agricole. Pour lui, la modernisation des pratiques agricoles constitue une condition essentielle pour renforcer la souveraineté alimentaire du pays.

Il a rappelé que les ambitions nationales reposent désormais sur une agriculture plus productive, plus moderne et davantage guidée par l’exploitation des données.

« La souveraineté alimentaire n’est pas un simple slogan, c’est une politique d’État… Nous ne pourrons relever les défis agricoles du XXIᵉ siècle avec les seuls instruments du siècle dernier », a-t-il affirmé, annonçant que son département engagera des discussions avec les banques et les compagnies d’assurance afin de développer des mécanismes permettant de mieux sécuriser les investissements dans le secteur agro-pastoral.

De son côté, le ministre de la Communication, de l’Économie numérique et de l’Innovation, Mourana Soumah, a mis en avant l’apport des nouvelles technologies dans la transformation agricole.

Selon lui, le numérique représente une opportunité majeure pour améliorer les rendements, renforcer la productivité et accompagner la marche vers l’autosuffisance alimentaire.

« L’utilisation des start-up et des nouvelles technologies dans l’agriculture permet d’augmenter la productivité et les rendements. C’est ce qui nous permettra d’aller vers l’autosuffisance alimentaire et, demain, vers l’exportation », a-t-il déclaré.

Il a également insisté sur l’importance d’intégrer durablement les outils digitaux dans les stratégies de développement.

« Il faut utiliser les nouveaux outils du digital pour transformer notre agriculture et notre économie », a-t-il affirmé.

Prenant l’exemple de Kumy, Mourana Soumah a salué la capacité des jeunes entreprises innovantes guinéennes à proposer des solutions adaptées aux défis nationaux. Il a assuré que son département poursuivra son accompagnement en faveur des start-up afin de favoriser leur développement.

Le ministre a par ailleurs annoncé la poursuite des efforts visant à améliorer la couverture internet dans les zones rurales, notamment à travers la réduction des zones blanches et des zones grises, afin de permettre aux producteurs d’accéder pleinement aux services numériques.

« Le ministère ne sera pas un simple observateur. Nous serons un acteur engagé pour que les technologies contribuent au développement de l’économie guinéenne », a-t-il assuré.

Avec cette première cohorte de 4 000 agriculteurs connectés, le Crédit Rural de Guinée et Kumy ambitionnent de démontrer que la technologie peut devenir un véritable accélérateur de développement agricole.

À travers cette initiative, les deux partenaires ouvrent la voie à une agriculture guinéenne plus performante, plus résiliente et mieux préparée aux défis futurs. Une agriculture où la donnée, l’innovation et l’accompagnement financier deviennent des instruments essentiels au service des producteurs et de la souveraineté alimentaire nationale.