Fonds souverain en Guinée : Mohamed Cissé décrypte un outil stratégique pour stabiliser l’économie et préparer l’avenir

La création d’un fonds souverain en Guinée suscite de nombreuses interrogations sur son fonctionnement, ses objectifs et ses implications économiques. Dans une interview accordée à Guinée360, l’économiste Dr Mohamed Cissé revient sur les enjeux de cet instrument financier présenté comme un levier de stabilité économique et de préservation des richesses nationales.

Alors que les autorités guinéennes envisagent la mise en place d’un fonds souverain, le débat s’intensifie autour de l’utilité d’un tel mécanisme pour un pays dont l’économie repose largement sur l’exploitation des ressources minières.

Pour Dr Mohamed Cissé, un fonds souverain constitue avant tout un outil de gestion stratégique des revenus publics. Il permet notamment d’éviter que les recettes exceptionnelles issues des ressources naturelles soient entièrement consacrées aux dépenses courantes de l’État.

Dans son intervention, l’économiste rappelle que ce type de mécanisme est généralement mis en place par des pays disposant d’importantes ressources naturelles, notamment dans les secteurs du pétrole, du gaz ou des minerais.

Selon lui, un fonds souverain repose principalement sur deux grandes fonctions : la stabilisation économique et la préparation de l’avenir.

La première fonction est liée à la stabilisation des finances publiques. Les revenus issus des ressources naturelles étant fortement dépendants des fluctuations des marchés internationaux, l’épargne d’une partie des recettes permet à l’État de mieux faire face aux périodes difficiles. « La première est une fonction de stabilisation. Concrètement, lorsque le pays enregistre des recettes exceptionnelles, par exemple grâce aux exportations de bauxite, il n’est pas judicieux de dépenser l’intégralité de ces revenus supplémentaires. Une partie est donc épargnée dans un fonds de stabilisation. Ainsi, si les recettes minières diminuent à l’avenir, l’État peut puiser dans ce fonds pour continuer à financer ses dépenses essentielles et honorer ses engagements envers la population », explique-t-il.

Pour la Guinée, dont une part importante des revenus dépend du secteur minier, un tel dispositif pourrait constituer un véritable amortisseur face aux variations des prix des matières premières ou à une baisse des exportations.

Au-delà de la stabilisation à court terme, le fonds souverain poursuit également un objectif de long terme : transformer les richesses issues des ressources naturelles en un patrimoine durable. « La seconde fonction est intergénérationnelle. Il s’agit d’investir une partie des ressources afin de créer de la richesse pour les générations futures. Ces investissements sont généralement réalisés à l’étranger, dans des actifs considérés comme sûrs, afin de limiter les risques liés à l’économie nationale. La gestion de ce fonds doit reposer sur une gouvernance transparente, rigoureuse et sécurisée pour prévenir toute mauvaise gestion ou tout détournement », poursuit-il.

Cette approche vise à convertir des ressources non renouvelables, comme les minerais, en actifs financiers capables de générer des revenus sur le long terme, y compris après l’épuisement des réserves minières.

Interrogé sur l’impact potentiel d’un fonds souverain sur l’inflation, Dr Mohamed Cissé estime qu’il n’existe pas de lien direct entre la création d’un tel instrument et l’évolution générale des prix. « Un fonds souverain n’est pas intégré au budget de l’État : il est alimenté par une partie des recettes publiques et géré hors budget. Tant que ces ressources ne sont pas réinjectées dans l’économie nationale, leur existence n’a pas d’effet direct sur le niveau général des prix », explique-t-il.

Pour l’économiste, l’efficacité du futur fonds souverain dépendra surtout de la qualité de sa gouvernance. Des règles précises devront encadrer son alimentation, ses investissements ainsi que les conditions de mobilisation de ses ressources afin de garantir sa crédibilité et d’éviter les risques de mauvaise gestion.

S’il est correctement conçu et géré dans la transparence, le fonds souverain guinéen pourrait devenir un instrument majeur de consolidation des finances publiques, de stabilité macroéconomique et de transformation des revenus miniers en un véritable patrimoine national au bénéfice des générations actuelles et futures.