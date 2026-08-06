Face aux interrogations sur l’impact de l’exploitation minière sur l’environnement, le directeur général de Simfer, Chris Aitchison a défendu, ce jeudi 6 août 2036, la politique environnementale de son entreprise. Il affirme que la lutte contre le changement climatique est une responsabilité collective et met en avant les efforts du groupe pour réduire son empreinte écologique.

À l’occasion d’une conférence de presse organisée ce jeudi à son siège de Coléah, Rio Tinto Simfer a répondu aux critiques portant sur les conséquences environnementales des activités minières en Guinée. Son directeur général a rejeté l’idée selon laquelle son entreprise serait responsable du changement climatique observé dans le pays.

Alors que la Guinée connaît une saison des pluies particulièrement atypique, marquée par une faible pluviométrie jusque dans le mois d’août, le responsable de Rio Tinto Simfer estime qu’il serait inapproprié de désigner une entreprise ou un secteur spécifique comme principal responsable de cette situation. « Il est difficile de pointer la responsabilité d’une industrie particulière dans le changement climatique », a-t-il déclaré.

Le dirigeant a assuré que Rio Tinto Simfer place la durabilité au cœur de ses activités et met en œuvre des pratiques visant à limiter les impacts de l’exploitation minière. « Chez Rio Tinto, nous sommes fortement engagés en faveur du développement durable. Nous mettons en œuvre des mesures permettant une exploitation minière responsable et durable. Notre priorité est de réduire notre empreinte sur l’environnement, aussi bien sur le plan physique que sur le plan énergétique. »

Il explique que le groupe cherche notamment à diminuer sa consommation énergétique en privilégiant progressivement des sources d’énergie plus durables. « Nous nous concentrons sur la réduction de notre empreinte énergétique en remplaçant progressivement les sources d’énergie conventionnelles par des solutions plus durables. L’objectif est de réduire au maximum notre impact environnemental. »

Le directeur général a également rappelé que Rio Tinto produit des minerais indispensables à la transition énergétique mondiale, notamment le cuivre, le lithium et l’aluminium. « Les minerais que nous produisons, comme le cuivre, le lithium et l’aluminium, sont essentiels au développement des technologies liées aux énergies propres. Ils contribuent à la transition énergétique mondiale. »

Selon lui, l’entreprise poursuit un double objectif : limiter les effets de ses propres activités tout en contribuant à la recherche de solutions face au changement climatique. « Nous travaillons à minimiser notre empreinte environnementale tout en maximisant notre contribution aux efforts mondiaux visant à développer de nouvelles solutions énergétiques plus durables. C’est notre engagement », a-t-il rassuré.