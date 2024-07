Winning International Group (WIG) a procédé ce vendredi 5 juillet 2024, au lancement de son programme de formation certifié en faveur des jeunes marins guinéens. La cérémonie a eu lieu dans les locaux de la Direction de la Marine marchande à Conakry.

Cette nouvelle formation renforce son engagement continu envers la République de Guinée. Cinquante jeunes diplômés des universités du pays bénéficieront de cette formation en Guinée, mais aussi en Chine. L’initiative contribue de manière significative au développement de l’industrie maritime guinéenne. Elle vise à doter ces jeunes sélectionnés par concours de compétences professionnelles pour les insérer sur le marché de l’emploi.

Déjà, le chef des formateurs, Capitaine Fang Qitao, apprécie les qualités de ces jeunes marins. Selon lui, ces diplômés des universités guinéennes sont « intelligents et passionnés de la navigation ». Ainsi, cette formation leur offre plus d’opportunités d’emploi et valorise les échanges et la coopération en matière de technologie maritime. « Nous sommes prêts à leur offrir la possibilité de travailler sur les navires maritimes internationaux », promet Capitaine Fang Qitao.

Pour le Directeur national de la Marine Marchande, cette formation, d’une durée de trois mois, est une parfaite illustration de la qualité du partenariat que la Guinée développe avec Winning International Group. Mamoudou Diallo souligne que sa direction a été instruite pour identifier des voies et moyens permettant à la Guinée de disposer, dans les meilleurs délais, de marins ayant pour vocation de naviguer aussi bien dans les eaux intérieures qu’à bord des navires au long cours.

« Cet objectif passe par un préalable, qui est celui de la formation aux différentes filières en matière de navigation : navigation maritime, officiers de quart à la passerelle, mécaniciens, etc. C’est ce travail que nous sommes en train de mener. Nous avons déjà des collaborateurs en formation dans les académies et institutions maritimes spécialisées, auxquels s’ajoutent ces jeunes étudiants recrutés par la société Winning à la suite d’un concours très sélectif. Pour le cas spécifique de ces derniers, il convient de souligner qu’à l’issue de leur formation à Boké et en Chine, ils seront directement employés par la société Winning à bord de leurs remorqueurs et navires, ce qui est une réponse concrète à la promotion du contenu local. »

Dans son discours, la représentante de la Direction générale de Winning International Group, Mme Caroline Jiang, a mentionné que l’engagement de Winning envers la République de Guinée dépasse largement les activités industrielles. Le développement des compétences et l’éducation de la jeunesse guinéenne sont des piliers essentiels pour bâtir un avenir prospère et durable. « C’est dans cette optique que nous avons initié ce programme de formation certifié, visant à doter cinquante jeunes Guinéens des qualifications nécessaires pour devenir des marins compétents et reconnus à l’échelle internationale. »

Ces marins suivront un programme de formation intensive de six semaines théoriques et deux semaines pratiques, dispensé par des formateurs expérimentés. Cela leur permettra non seulement d’acquérir les connaissances et les techniques nécessaires, mais aussi d’ouvrir des perspectives internationales.

À la fin de cette formation, en fonction de leurs performances, de leurs résultats et de leurs références, des postes leur seront attribués pour assurer leur avenir professionnel. Trente d’entre eux embarqueront sur de grands navires, tandis que vingt autres occuperont des postes logistiques.

Mohamed Bakayoko, Secrétaire général du ministère des Transports, a dans son intervention, affirmé que le vieillissement du personnel naviguant et l’absence de relève constituent des contraintes majeures qui empêchent la République de Guinée de saisir les nombreuses opportunités offertes par son statut de pays côtier.

« La société Winning International Group, que je remercie encore une fois, a répondu favorablement à notre requête. Depuis quelques années, elle emploie des marins guinéens conformément à la promotion du contenu local, si chère à notre cœur en République de Guinée. Je tiens donc à exprimer nos sincères remerciements, ainsi que les remerciements de l’ensemble du gouvernement et notre gratitude à ce partenaire et son précieux soutien. Ce partenariat ne se limite pas à la formation, mais il produit aussi à l’emploi des marins à bord de remorqueurs, de barges et plus tard sur les navires de la société naviguant à travers le monde », a précisé Mohamed Bakayoko tout en invitant les bénéficiaires de cette formation à faire preuve de discipline et de persévérance durant les cours théoriques et pratiques.

Il soutient que la Direction nationale de la Marine Marchande suivra rigoureusement le parcours de ces jeunes et produira des rapports périodiques à cet effet.

Il a par ailleurs appelé les jeunes marins au respect strict de la discipline, de l’éthique et des principes édictés par la société qui les accueille. « N’oubliez jamais que vous êtes les ambassadeurs de notre pays, chargés de porter haut le fanion de la Guinée et du secteur maritime guinéen en particulier. »