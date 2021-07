C’est un atelier de 3 jours, ciblant 22 projets d’entrepreneuriat qui ont été retenus au terme de l’appel à projet lancé par I’UNCDF de février-avril dernier qui a démarré ce mardi 6 juillet 2021 à Conakry, dans le cadre du programme INTEGRA qui est accès sur les zones géographiques à forte risque de départ vers l’immigration clandestine (Conakry-Labé).

Durant ces 3 jours, les débats s’accentueront autour des défis liés à l’accès aux financements bancaires des PME en Guinée, mais également débattre des critères auxquels doivent répondre les PME afin de bénéficier d’un financement bancaire et aussi bénéficier de l’accompagnement technique et financier de l’UNCDF en Guinée.

Dian Baldé spécialiste en investissement de l’INCDF-Guinée revient sur l’importance de cet atelier.

«Cet atelier fait suite à un appel à projet qu’on avait organisé. Les échanges de ce atelier constituent la phase initiale de l’accompagnement que l’UNCDF propose aux porteurs de projets dans le cadre du programme d’intégration socio-économique de Guinée (INTEGRA).Notre tâche dans ce projet est d’appuyer certaines PME et projets d’investissements de développement local qui ont une certaine taille et certains potentiels en matière d’employabilité des jeunes ou d’impact sur le développement local.

La viabilité financière potentielle du projet est primordiale et est notre premier critère de choix, donc il faut que le porteur du projet puisse nous démontrer qu’une fois son projet bénéficie de notre assistance technique, qu’il sera en mesure d’être bancable et viable».

Virginie Touré, directeur générale de la société guinéenne de développement durable (AGDD) évoluant dans la transformation des produits alimentaires en bio exprime sa satisfaction quant à la participation de ce programme.

«Le problème de financement est un véritable frein au développement des PME que nous sommes, avec ce programme d’ITEGRA qui est une bonne opportunité pour nous entrepreneurs, nous avons l’opportunité de mieux rédiger notre business model afin d’avoir un bon financement , moi je suis sur le segment de l’agriculture biologique et la Guinée est un pays qui ne bénéficie pas de mode d’agriculture dans la sous région. Avec ce programme de financement , mon but est de faire en sorte que nous puissions exporter désormais nos produits bio dans le monde entier».

Les entrepreneurs présents à cet atelier n’ont pas manqué de rappeler les difficultés qu’ils rencontrent avec les banques commerciales dans l’octroi des financements notamment dans le secteur agricole .

À l’issue de cet atelier, il est attendu que les porteurs de projets puissent utiliser les compétences acquises pour concevoir et faire financer et mettre en œuvre des projets de développement.