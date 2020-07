Le drame s’est produit, samedi 4 juillet 2020 dans une mine d’exploitation artisanale de l’or située dans le district de de Siramana relevant de la sous préfecture de Kondianakorô dans la préfecture de Mandiana.

Selon nos informations, ils étaient 10 ressortissants burkinabès travaillant ensemble dans la mine.

Ils étaient en train de travailler lorsqu’une forte pluie a commencé à s’abattre. C’est ainsi, au nombre de 10 hommes et femmes, ils sont allés s’abriter dans un endroit qui, envahi par les eaux usées venant d’une colline située en face, le terrain a fini par glisser. Cinq personnes y ont péri et 5 autres sont blessées.

L’un des responsables de la Croix rouge dans la localité, Sèkou Kéita explique : » je suis de Siramana. Tôt le matin, je me rendais au champ quand on m’a appelé au téléphone vers 10 heures pour m’informer qu’il y a eu un glissement de terrain de terrain dans une mine. Comme je suis le représentant de la Croix rouge locale, j’ai formé une équipe pour rejoindre les lieux. Effectivement, sous les décombres, on a trouvé 5 corps sans vie. Et Les 5 autres blessés ont été conduits au poste de santé. Toutes les victimes sont originaires du Burkina Faso».

Billy Nankouman Kéita