Guinée : la Chambre des Mines vulgarise la plateforme Damanda pour accélérer la modernisation du secteur minier

La Chambre des Mines de Guinée, en collaboration avec le ministère des Mines et de la géologie, a organisé ce jeudi 21 mai 2026, à Conakry, un atelier d’appropriation et de présentation de la plateforme numérique Damanda. Cette initiative a réuni les membres du Conseil d’administration de la Chambre des Mines, des cadres du ministère des Mines et de la géologie, des représentants des sociétés minières ainsi que plusieurs partenaires techniques.

Présentée comme une innovation majeure dans le processus de transformation digitale du secteur minier guinéen, la plateforme Damanda qui signifie « carrière minière » en langue maninka, ambitionne de moderniser l’administration minière, de simplifier les procédures administratives et d’assurer une meilleure traçabilité des opérations liées aux titres miniers.

Dans son allocution d’ouverture, le directeur exécutif de la Chambre des Mines de Guinée, François Fofo Kamano, a expliqué les motivations ayant conduit à l’organisation de cet atelier de formation et de sensibilisation. « Cet atelier s’inscrit dans la logique de notre service aux membres. Nous avons constaté et reçu des retours de plusieurs membres sur l’utilisation de la plateforme, où certains d’entre eux ont rencontré des défis tandis que d’autres attendaient encore de comprendre comment l’opérationnaliser. Il faut également rappeler que plusieurs permis arriveront bientôt à expiration et que la plateforme Damanda reste désormais le seul canal à travers lequel passe leur renouvellement. C’est pour corriger ces difficultés que nous nous sommes réunis ce matin », a-t-il déclaré.

Poursuivant son intervention, il a détaillé le déroulement des travaux en insistant sur la nécessité d’un dialogue direct entre les utilisateurs et les techniciens du Centre de Promotion et de Développement Minier. « La journée est organisée en deux temps. Dans un premier temps, l’équipe technique présentera la plateforme à travers son interface, depuis la création des comptes jusqu’au renouvellement des permis, en passant par le dépôt des demandes et le suivi des dossiers. Dans un second temps, nous ouvrirons une session d’échanges afin que chacun puisse poser ses questions, partager ses difficultés et expliquer précisément les blocages rencontrés. Les techniciens du CPDM sont présents pour répondre directement à toutes les préoccupations », a ajouté François Fofo Kamano.

La deuxième vice-présidente de la Chambre des Mines de Guinée, XU Yanling, a pour sa part insisté sur le caractère désormais incontournable de la plateforme dans la gestion des obligations administratives des entreprises minières. « Nous détenons des permis, nous avons des obligations administratives et nous devons assurer le suivi ainsi que le renouvellement de nos titres. Aujourd’hui, la plateforme Damanda est devenue un outil incontournable. C’est désormais une réalité pour l’ensemble du secteur minier », a-t-elle affirmé.

Elle a également reconnu les difficultés rencontrées par plusieurs opérateurs dans l’utilisation de cet outil numérique. « Beaucoup d’entre nous rencontrent encore des difficultés pratiques dans l’utilisation de cette plateforme. Certaines entreprises ont besoin de mieux comprendre son fonctionnement, d’autres cherchent des clarifications sur certaines procédures et plusieurs dossiers connaissent parfois des retards ou restent en attente de traitement. C’est précisément pour répondre à ces préoccupations que le Conseil d’administration a souhaité organiser cet atelier », a-t-elle expliqué.

Dans un discours axé sur l’accompagnement des membres, XU Yanling a rappelé que cette initiative est financée par les cotisations des adhérents de la Chambre des Mines. « Cet atelier est financé par vos cotisations et nous avons estimé qu’il était important qu’il serve directement à accompagner nos membres sur des sujets concrets et utiles. C’est aussi cela la mission de la Chambre des Mines : être aux côtés de ses membres et apporter des réponses pratiques à leurs préoccupations quotidiennes », a-t-elle souligné.

La responsable a ensuite invité les participants à prendre une part active aux échanges afin d’améliorer collectivement le fonctionnement de la plateforme. « Je vous invite à participer activement aux échanges, à exprimer clairement les difficultés rencontrées, les points nécessitant des clarifications ainsi que les préoccupations auxquelles vous faites face. C’est grâce à un dialogue direct et constructif que nous pourrons améliorer ensemble le fonctionnement de cet outil », a-t-elle indiqué, avant de rappeler que cette démarche s’inscrit dans la volonté des autorités de renforcer la transparence et l’efficacité des procédures administratives dans le secteur minier.

Le directeur du Centre de Promotion et de Développement Minier, Alseny Bangoura, a quant à lui replacé le projet Damanda dans le cadre des grandes réformes engagées par les autorités guinéennes. « Le secteur minier constitue l’un des piliers fondamentaux de l’économie guinéenne. À ce titre, il est de notre responsabilité collective de veiller à ce qu’il soit géré de manière efficace, transparente et conforme aux meilleures pratiques internationales, en rupture avec les anciennes pratiques marquées par l’opacité, les lenteurs administratives et les risques de corruption », a-t-il déclaré.

Selon lui, la plateforme Damanda s’inscrit pleinement dans la stratégie nationale Simandou 2040 visant à moderniser l’administration publique et à optimiser la gestion des ressources naturelles. « Le nom Damanda, qui signifie “carrière minière” en langue malinké, traduit aussi une volonté de valorisation de l’identité culturelle nationale dans ce projet de transformation numérique. Depuis son lancement le 20 décembre 2025 à Conakry, près de 200 demandes de titres miniers ont déjà été enregistrées et sont actuellement en cours de traitement », a précisé Alseny Bangoura.

Le directeur du CPDM a particulièrement insisté sur les ambitions stratégiques de cette plateforme numérique. « La plateforme Damanda porte une vision fondée sur la transparence dans l’attribution et la gestion des titres miniers, la digitalisation complète du cadastre minier, la traçabilité des décisions administratives, la sécurisation juridique des permis et la souveraineté numérique grâce à une solution conçue par des ingénieurs guinéens », a-t-il martelé.

Il a ajouté que Damanda permettra de remplacer progressivement les procédures manuelles par un système numérique intégré offrant un suivi en temps réel des dossiers et une gestion centralisée des données minières. « Chaque opération liée aux titres miniers devient désormais traçable, vérifiable et accessible en temps réel. Cette démarche vise à réduire les pratiques informelles, les conflits liés aux permis, les chevauchements des zones minières ainsi que les décisions discrétionnaires », a-t-il expliqué.

Alseny Bangoura a enfin souligné que la plateforme répond aux standards internationaux de gouvernance recommandés notamment par l’Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives et l’Organisation de Coopération et de Développement Économiques.

Représentant le ministère des Mines et de la Géologie, la cheffe de cabinet, Aminata Bangoura, a salué une initiative qui s’inscrit dans la dynamique de modernisation de l’administration publique guinéenne. « Dans un contexte mondial marqué par l’exigence de transparence, de célérité administrative et de gouvernance moderne, il devient impératif pour les cadres de l’administration publique ainsi que pour les acteurs miniers de s’approprier des outils technologiques permettant une gestion efficace, sécurisée et transparente des activités minières. C’est dans cette dynamique qu’a été créée la plateforme Damanda », a-t-elle déclaré.

Elle a ensuite mis en avant les avantages concrets attendus de cet outil numérique. « Cette plateforme constitue une avancée majeure dans la modernisation de notre administration minière. Elle vise à simplifier les démarches administratives, améliorer la traçabilité et la gestion des données minières, renforcer la transparence dans le traitement des dossiers, réduire les délais de traitement et favoriser un meilleur suivi des obligations légales et réglementaires des opérateurs miniers », a-t-elle indiqué.

La cheffe de cabinet a également salué la vision portée par le président de la transition, Mamadi Doumbouya, en matière de digitalisation des services publics. « Sous le leadership du Président Mamadi Doumbouya, qui attache un intérêt particulier à la transformation digitale des services publics, le ministère des Mines et de la Géologie demeure pleinement engagé dans cette vision avec pour ambition de bâtir une administration moderne, performante et accessible à tous les acteurs du secteur », a-t-elle affirmé.

En clôture de son intervention, Aminata Bangoura a invité les participants à faire preuve d’engagement afin que cette initiative contribue durablement à l’amélioration de la gouvernance minière en Guinée.

À travers cet atelier, la Chambre des Mines de Guinée et le ministère des Mines affichent ainsi leur volonté commune d’accompagner les opérateurs dans la maîtrise de la plateforme Damanda, désormais appelée à devenir un outil central dans la gestion administrative et numérique du secteur minier guinéen.