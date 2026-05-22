Immigration irrégulière : deux Guinéens parmi des migrants africains rapatriés vers la Sierra Leone

Après l’accord conclu entre les autorités américaines et la Sierra Leone sur le rapatriement de migrants africains en situation irrégulière, les deux pays ont entamé la mise en œuvre de cette mesure. Neuf ressortissants ouest-africains expulsés des États-Unis ont déjà été accueillis par les autorités sierra-léonaises.

Le 16 mai dernier, le ministre sierra-léonais des Affaires étrangères, Timothy Kaba, avait annoncé que son pays se préparait à recevoir des migrants africains récemment expulsés des États-Unis. Cette déclaration faisait suite à un accord conclu entre Freetown et Washington.

Selon TV5 Monde, un premier avion transportant neuf migrants africains a atterri à l’aéroport international de Lungi, situé en périphérie de la capitale, Freetown. Parmi les passagers expulsés figurent un Sénégalais, deux Guinéens, un Nigérian et cinq Ghanéens, indique un communiqué du ministère sierra-léonais de l’Intérieur. “Nous avons reçu ce matin neuf personnes expulsées des États-Unis”, a confirmé le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale.

À leur descente d’avion, les sept hommes et les deux femmes ont été conduits dans un minibus à la sortie de l’aéroport, sous escorte de la police sierra-léonaise, rapportent nos confrères. De son côté, Doris Bah, responsable au ministère de la Santé, a précisé que les neuf migrants seront d’abord hébergés dans un hôtel avant de rejoindre leur pays d’origine dans un délai de deux semaines.