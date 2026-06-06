Nations unies : la Guinée élue au ECOSOC pour le mandat 2027-2029

La Guinée a été élue membre du Conseil économique et social des Nations Unies (ECOSOC) pour le mandat 2027-2029. Cette élection marque une nouvelle étape dans le positionnement diplomatique du pays et renforce sa présence au sein des grandes instances internationales chargées des questions de développement durable.

Dans une communication officielle, le ministère du Plan, de la Coopération internationale et du Développement a salué une décision qu’il considère comme « une marque de confiance de la communauté internationale » envers la Guinée et les réformes engagées ces dernières années.

Selon le département dirigé par Ismaël Nabé, cette élection traduit également la reconnaissance des progrès réalisés par le pays sur la scène internationale ainsi que de la vision de transformation économique portée par le programme Simandou 2040. « Cette reconnaissance intervient alors que la Guinée renforce progressivement sa présence au sein des grandes instances internationales de suivi du développement durable. Après un premier Rapport national volontaire présenté en 2016, notre pays a présenté son deuxième RNV en 2024 au Forum politique de haut niveau sur le développement durable relevant de l’ECOSOC à New York », souligne le ministère.

Les autorités guinéennes mettent aussi en avant les efforts engagés pour améliorer le suivi des engagements internationaux du pays. Dans cette dynamique, la Guinée prévoit de présenter son troisième Rapport national volontaire lors du Forum politique de haut niveau sur le développement durable prévu en juillet prochain à New York.

Ce document sera défendu devant les partenaires internationaux par le ministre Ismaël Nabé. « Il ne s’agit pas de produire un rapport de plus, mais bien d’élaborer un document de référence, crédible et véritablement utile », a récemment déclaré le ministre du Plan, de la Coopération internationale et du Développement.

Pour le gouvernement, cette élection offre à la Guinée l’opportunité de peser davantage dans les discussions internationales portant sur le développement durable, le financement du développement et les stratégies de transformation économique.

Organe central du système des Nations Unies, l’ECOSOC joue un rôle clé dans la coordination des politiques économiques, sociales et environnementales à l’échelle mondiale. Il constitue notamment une plateforme de dialogue où sont examinés les grands enjeux liés au développement et à la mise en œuvre des engagements internationaux.

L’entrée de la Guinée au sein de cette instance pour la période 2027-2029 devrait ainsi permettre au pays de contribuer plus activement aux réflexions et aux décisions concernant les principaux défis mondiaux du développement durable.