Invité de l’émission Sur le pont des Arts sur RFI, l’écrivain Tierno Monénembo n’a pas mâché ses mots à l’égard des différentes figures de pouvoir en Guinée.

L’auteur de Crapaud brousse a vivement critiqué l’attitude des religieux, toutes confessions confondues, mais aussi celle des intellectuels, des militaires et des commerçants.

Dans une déclaration sans concession, l’auteur du Terroriste noir a dénoncé “le crétinisme des intellectuels, la lâcheté des militaires, l’affairisme le plus vil des commerçants et le culte du pouvoir terrestre des prêtres et des marabouts”.

S’exprimant plus spécifiquement sur les chefs religieux, Monénembo a déclaré : “Surtout nos prêtres et nos marabouts, c’est des gens qui craignent beaucoup plus le chef que le bon Dieu. C’est des gens qui prient non pas pour aller au paradis, mais pour se remplir les poches. C’est un gros problème. Déjà, on n’a même pas de prêtres et de marabouts. Il n’y a même pas de valeur spirituelle dans ce pays-là”, a-t-il ajouté.