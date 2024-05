Étienne Soropogui a annoncé hier dimanche 5 mai 2024, le retrait de son parti Nos valeurs communes (NVC), de l’Alliance nationale pour l’alternance démocratique (ANAD). Cette alliance dirigée par Cellou Dalein Diallo vient de réagir sur cette sortie.

« En raison de nombreux défis et facteurs de contingences d’ordre stratégique, notre Parti politique, Nos Valeurs Communes (NVC) porte à la connaissance de l’opinion nationale et internationale qu’il a décidé à compter de ce jour de suspendre sa participation de toutes les instances de l’Alliance Nationale pour l’alternance et la démocratie (ANAD) », avait indiqué dans son communiqué, le président du mouvement nos valeurs communes.

L’ANAD dit prendre acte de cette déclaration !