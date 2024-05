Le président du parti Force des intègres pour la démocratie et la liberté (FIDEL) s’est exprimé, ce lundi 6 mai 2024, sur les cas d’incendies devenus récurrents en République de Guinée.

A Conakry comme à l’intérieur du pays, le phénomène occasionne des pertes en vies humaines et d’importants dégâts matériels.

Mohamed Lamine Kaba, appelle les autorités à ouvrir des enquêtes pour identifier les causes réelles de ces incendies.

L’homme politique invite aussi le gouvernement à penser à dédommager les victimes.

“Cette année a été difficile pour la Guinée. A l’espace de trois jours, on a enregistré trois incendies graves, mais bien avant on a eu l’incendie de Coronthie qui a ravagé le dépôt des hydrocarbures. Ce sont des situations douloureuses et déplorables, nous demandons à l’autorité qui a la vocation d’assurer la sécurité des populations et leurs biens, de mener des enquêtes sérieuses en vue de situer les responsabilités. Si c’est un problème technique, de savoir qui est ce mauvais technicien qui a endeuillé des familles et appauvri des commerçants. Si c’est des incendies d’origine criminelle, traquer les coupables et rétablir les victimes dans leurs droits”.

Poursuivant, Mohamed Lamine Kaba rappelle que tous ceux qui ont perdu des biens dans ces incendies sont des gens qui contribuent au développement de l’économie du pays.

“Aujourd’hui c’est l’économie du pays qui est affligée. Donc, il est important que l’autorité fasse quelque chose pour ces victimes, pour les aider à continuer leurs activités pour servir le peuple de Guinée”, estime M. Kaba.

Plusieurs citoyens ont été victimes d’ incidents similaires en Guinée mais ils n’ont jamais bénéficié de l’accompagnement de de l’Etat.

Mohamed Lamine Kaba, invite les autorités à s’inscrire dans la logique de changement.

“La refondation, c’est de poser des actes qui n’étaient jamais posés ou de bien poser des actes qui étaient mal posés. Si de par le passé l’autorité ne se faisait pas le souci de rétablir les victimes dans leurs droits, la logique voudrait qu’on tienne compte de ces préoccupations et que cela soit intégré désormais comme une culture dans notre pays surtout que nous avons un département qui s’occupe des affaires sociales”, plaide le leader du parti FiDeL.