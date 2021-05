Comme nous vous l’annoncions dans l’une de nos dépêches, des échauffourées ont éclaté dans la nuit du mercredi 5 mai 202, dans la commune urbaine de Kérouané, ville située dans la région de la Haute-Guinée.

Ces fidèles musulmans manifestent contre l’interdiction des prière nocturnes sur toute l’étendue du territoire national par le Secrétariat général des affaires religieuse et l’Agence nationale de sécurité sanitaire (ANSS).

Des manifestants ont envahi nuitamment les principales artères de la ville brûlant des pneus et empêchant toute circulation.

Des édifices publics ont été également attaqués tels que la résidence du préfet et le bloc administratif. C’est dans la foulée de cette attaque qu’un jeune a reçue une balle dans son abdomen, à en croire des sources sécuritaires.

« Les manifestants n’étaient plus dans le cadre d’une revendication religieuse. Après avoir fini de renverser tout au centre-ville, très nombreux, l’objectif était non seulement de s’attaquer à la résidence du préfet, mais aussi au bloc administratif de la préfecture et cela fut fait par endroits. C’est ainsi que des renforts sont venus pour sécuriser les lieux. Un jeune garçon a reçu une balle à l’abdomen et c’est à l’hôpital qu’il rendra l’âme, d’après nos renseignements. C’est un élève en classe de 10e année. Il y a eu aussi des blessés graves, mais pour le moment, nous ne pouvons pas donner un nombre exact», a-t-il témoigné.

Aux dernières nouvelles, nous apprenons que le jeune manifestant tué répondait au nom de Mohamed Tall

Billy Nankouman Keita, correspondant régional, basé à Siguiri.