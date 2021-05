La délivrance de la carte d’identité nationale biométrique a déjà commencé à Conakry depuis quelques jours. Pour l’obtenir, le prix est fixé à cent soixante mille francs guinéens.

A l’occasion de l’interdiction de la circulation de taxi-motos dans la ville de Kaloum hier mercredi, le contrôleur général de police Mamadouba Paye Camara, a fait le point sur l’évolution de la délivrance de cette carte d’identité nationale biométriques.

« Au mois de mars, nous étions à 700 et quelques cartes, avril à plus de 1200 cartes. Donc tous les mois qui passent le nombre augmente et aujourd’hui sur l’ensemble des commissariats centraux de la ville de Conakry, Kaloum, Matam, Gbéssia, Matoto, Sonfonia, Dabompa produisent la carte d’identité biométrique. C’est seulement les commissariats de Ratoma et Kaporo-rails qui restent parce que le commissariat est en construction qui n’ont pas commencé à produire les cartes. Mais Ratoma va commencer à partir de la semaine prochaine. Si vous passez à la police et vous êtes enrôlés, dans les 2 semaines, vous pouvez récupérer votre carte d’identité nationale biométrique »,a annoncé Mamadouba Paye Camara.