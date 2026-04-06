Sport : Cellou Baldé dévoile cinq piliers pour transformer le secteur en Guinée

À l’occasion de la Journée internationale du sport au service du développement et de la paix, célébrée ce lundi 6 avril 2026, le ministre guinéen de la Jeunesse et des Sports, Cellou Baldé, a présenté les grandes orientations de son département pour promouvoir et développer le sport en Guinée. Il a ainsi fixé un cap axé sur un sport au service du développement, de l’insertion des jeunes et du rayonnement du pays.

Dans son intervention, le ministre est revenu sur le poids démographique de la jeunesse, soulignant la nécessité d’en faire une priorité stratégique. « La jeunesse et le sport doivent être érigés en priorité nationale, au même titre que l’éducation, la santé et d’autres secteurs clés. Car le sport est à la fois un instrument d’éducation et un levier majeur de santé publique », a-t-il déclaré.

Abordant le développement du sport à la base, Cellou Baldé a décliné cinq priorités majeures, centrées notamment sur les infrastructures et l’organisation des compétitions. « Notre ambition repose sur cinq piliers essentiels. Premièrement, la construction et la modernisation des infrastructures sportives afin d’offrir aux pratiquants et aux talents émergents des conditions dignes et adaptées. Au-delà des stades dédiés aux grandes compétitions, nous voulons doter la Guinée d’infrastructures couvrant l’ensemble du territoire au cours des quinze prochaines années. Deuxièmement, le développement du sport à la base pour permettre à chaque enfant et à chaque jeune d’accéder à une pratique régulière et encadrée. Troisièmement, la promotion du sport de masse comme vecteur de santé, de cohésion sociale et de citoyenneté, avec l’implication des collectivités territoriales, des écoles, des universités et des garnisons militaires. Quatrièmement, l’utilisation du sport comme outil d’insertion et d’émancipation des jeunes, en leur offrant des opportunités de formation, d’emploi et de réussite. Nous avons déjà engagé ce processus avec la construction des centres d’émergence de Bambeto-Cosa et de Sangoya, dont l’extension est prévue dans les sept autres régions administratives. Enfin, la rationalisation des compétitions internationales afin de privilégier la qualité et la préparation plutôt que la dispersion des efforts », a-t-il détaillé.

Pour concrétiser ces ambitions, le ministre a lancé un appel au renforcement de l’appui institutionnel et financier en faveur de son département. « J’en appelle à l’accompagnement du gouvernement guinéen pour reconsidérer la place et le rôle du ministère de la Jeunesse et des Sports dans l’action publique, en renforçant les efforts budgétaires consacrés au sport, afin que cette ambition devienne une réalité », a-t-il plaidé.

À travers cette feuille de route, le ministre entend faire du sport un levier structurant de développement, tout en favorisant l’inclusion sociale et l’épanouissement de la jeunesse guinéenne.