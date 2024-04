Le parti Mouvement démocratique libéral (MoDeL), désapprouve la mise en place des délégations spéciales envisagée par le CNRD.

Pour Aliou Bah, le président de cette formation politique, cette démarche de la junte s’inscrit dans la logique de confiscation du pouvoir.

Le leader du MoDeL affirme que le remplacement des maires n’a rien avoir avec la résolution des préoccupations de la population à la base.

“Dans les localités, pour la gestion des collectivités, ils contactent des personnes ressources qui ont une influence, mais l’objectif n’est pas de s’assurer que ces personnes peuvent bien faire le travail, l’objectif c’est de s’assurer que ces personnes vont faire preuve de loyauté vis-à-vis de la junte et être soumis sous l’autorité des préfets, des sous-préfets et les gouverneurs (…). Ils deviendront des relais, des messages des organes d’exécution de l’agenda de la confiscation du pouvoir. C’est le seul agenda de la mise en place des délégations spéciales, ça n’a rien avoir avec des projets de développement, ça n’a rien avoir avec la résolution des préoccupations des populations”, regrette Aliou Bah.

Selon le président du MoDeL, le fait d’accélérer le processus de mise en place des délégations spéciales dénote la mauvaise foi de la junte.

Aliou Bah est désormais convaincu que si le CNRD a la volonté d’organiser les élections, il le fera.

“Le fait d’avoir manoeuvrer pendant un an pour préparer des personnes et le fait d’avoir dit dans son discours du nouvel an que le CNRD va mettre en place des délégations spéciales veut dire suffisamment que ce qu’ils ont envie de faire ils le font. Puisqu’ils veulent avoir des délégations spéciales, ça arrange leur agenda. Puisqu’ils doivent faire des élections ça n’arrange pas leur agenda ils ne vont pas faire les élections. Donc c’est une mauvaise fois manifeste et l’envie de manipuler”, soutient l’homme politique.

C’est la raison pour laquelle, précise Aliou Bah, le MoDeL ne se sent pas concerné par la mise en place des délégations spéciales.

“Le MoDeL n’est pas intéressé à accompagner tout ce qui peut compromettre la paix, la stabilité et le développement de notre pays”, souligne M. Bah.