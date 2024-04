À l’assemblée générale hebdomadaire ce samedi 6 Avril 2024, les membres du bureau politique de l’ancien parti au pouvoir posent une nouvelle exigence avant de venir autour de la table des négociations avec le gouvernement du Premier ministre Bah Oury.

S’exprimant au nom du parti, Lansana Komara membre du bureau politique national s’offusque de la dernière sortie du ministre Ousmane Gaoual Diallo déclarant que “des accords sont possibles à tout point de vue” alors que plusieurs responsables du RPG Arc-en-Ciel séjournent en prison depuis deux ans.

« Nous avons appris dans la presse que le gouvernement offre de nouvelles garanties aux forces vives de Guinée. Nous du RPG ne sommes pas prêts à discuter le couteau à la gorge et nous l’avons répété plusieurs fois. Si on doit discuter, c’est avec eux que nous allons le faire s’il y a la volonté, mais nous voyons qu’il n’y a pas de volonté on tourne. On fait des phraséologies dans la presse pour dire que c’est nous qui sommes fautifs alors que non, c’est de leur côté », a-t-il déclaré.

Pour leur retour sur la table des négociations, l’ancien parti au pouvoir exige le retour du président Alpha Condé : “Vous ne pouvez pas nous mettre à terre, le couteau à la gorge et nous demander de venir dialoguer, ce n’est pas possible. C’est pourquoi nous exigeons la libération totale sans condition de nos camarades emprisonnés, le retour de tous les exilés y compris le professeur Alpha Condé.”