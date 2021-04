En séjour à Labé pour les obsèques du père de Cellou Baldé, décédé ce lundi 05 avril 2021, le président de l’UFDG, Cellou Dalein Diallo affirme qu’il est présent au Foutah au nom de sa famille, de son parti et à titre personnel.

Parlant du père de Cellou Baldé, le leader de l’UFDG rappelle ce qui liait le défunt à l’Union des Forces Démocratiques de Guinée.

«Il était le Secrétaire fédéral du parti. Mais avec l’âge et la maladie, il ne pouvait plus assumer sa fonction alors il est devenu le Secrétaire administratif. Elhadj Boubacar a été fonctionnaire à Dalein, lorsque j’étais lycéen à Labé. Il a un fils qui porte le nom de mon père et son fils est un pilier de notre parti. Je ne suis pas au courant des détails qui ont fait que Cellou Baldé n’a pu être là, mais c’est pas étonnant de la part de ce gouvernement qui manque de vision et d’humanisme. Avant lui, il y a l’imam de Wanindara Elhadj Abdoulaye. Alpha Condé décide de tout et c’est lui qui rédige les chefs d’accusation», fustige Cellou Dalein Diallo.

Il faut rappeler qu’Elhadj Boubacar Baldé est décédé à l’âge de 89 ans et a rejoint sa dernière demeure ce mardi 06 avril 2021.

Tiguidankee Diallo, correspondante de guinee360 à Labé