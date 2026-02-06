Des vidéos devenues virales sur les réseaux sociaux, montrant des collégiennes s’acharnant violemment sur l’une de leurs camarades, ont provoqué une vague d’indignation au sein de l’opinion publique. À la suite de nombreuses dénonciations, notamment émanant d’activistes des droits humains, les autorités locales se sont saisies du dossier. Selon nos informations, plusieurs jeunes filles impliquées ont été interpellées et l’enquête est désormais conduite par la gendarmerie.

Interrogée par nos confrères d’Africaguinee, la victime est revenue sur le déroulement des faits. Elle explique avoir été piégée par une camarade de classe venue lui rendre visite à domicile. « Une de mes camarades de classe est venue chez moi. Pendant nos causeries, nous avons parlé de certaines amies absentes. Elle m’a enregistrée sans mon consentement. Le lendemain, nous sommes allées à l’école. Vu qu’on n’avait pas récité nos leçons, nous sommes allées nous asseoir sous les sapins. C’est là qu’elle a diffusé les audios enregistrés. Soudain, l’une d’elles m’a insultée. Ensuite, les sept filles m’ont bastonnée et poursuivie jusqu’à chez moi. Elles m’ont frappée dans le lit de ma maman, qui était absente, tout en me filmant. Je partage la même classe avec six d’entre elles. Je n’ai pas été grièvement blessée, mais j’ai des douleurs dans tout le corps », explique la victime.

Du côté des autorités, Madame Soumaoro, inspectrice de l’Action sociale à Labé, a confirmé à Guinee360 la prise en charge de la jeune fille et l’état d’avancement de la procédure judiciaire. « Pour l’instant, la fille a été identifiée et conduite à l’hôpital pour d’éventuels soins. L’affaire se trouve actuellement entre les mains de la Brigade de recherche de la gendarmerie. Les filles impliquées sont au nombre de sept et, au moment où je quittais les lieux, cinq d’entre elles avaient déjà été interpellées. Les enquêtes sont en cours », a-t-elle précisé.

Elle souligne également l’accompagnement apporté par les services sociaux : « De notre côté, nous assurons une prise en charge sanitaire et psychosociale. La victime ne présente pas de séquelles graves. Elle est consciente, communique normalement et a été examinée à l’hôpital. »

Concernant le contexte de l’agression, l’inspectrice de l’Action sociale indique que des échanges sont engagés avec les acteurs du système éducatif. « Dans les cas de violences, chaque acteur a un rôle à jouer. La gendarmerie mène des enquêtes pour établir les faits. Quant à nous, nous accompagnons la victime dans toutes les démarches nécessaires. L’établissement scolaire évoque, pour l’instant, un acte extrascolaire, mais des réunions d’urgence ont été tenues avec les responsables de l’éducation afin de situer clairement les responsabilités. »

Cette affaire, qui continue de susciter une vive émotion, relance le débat sur la recrudescence des violences en milieu scolaire et juvénile, ainsi que sur l’usage incontrôlé et abusif des réseaux sociaux par les mineurs.