L’ancien Premier ministre, Bernard Goumou, récemment nommé Conseiller principal du Président Mamadi Doumbouya à officiellement pris fonction. Dans son discours, il a tenu à rappeler la nature de sa mission et les valeurs qui guideront son action auprès du chef de l’État.

« Je reçois la présente nomination avec humilité, gravité et sens élevé du devoir », a-t-il déclaré, soulignant l’importance de sa mission et la responsabilité qui lui a été assignée. Selon lui, le rôle de conseiller principal ne consiste pas à remplacer ou à parler à la place du président, mais de la l’accompagner dans sa prise de décision. « Être conseiller principal du Président de la République, ce n’est ni décider à sa place, ni parler à sa place. C’est apporter la clarté nécessaire à sa décision, alerter avec respect, responsabilité et servir avec retenue », a-t-il précisé.

Bernard Goumou a également insisté sur son engagement à servir le et la nation avec fidélité et discrétion. « Je servirai son Excellence, Monsieur le Président de la République, avec fidélité, discrétion et sens aigu de l’intérêt général », a-t-il ajouté. Une déclaration qui témoigne de sa volonté de placer l’intérêt collectif au cœur de son action.

Pour terminer, il a souligné que le pouvoir du président, désormais légitimé par le peuple de Guinée, doit être exercé avec rigueur, lucidité et sagesse. « Car son pouvoir, désormais légitimé par le peuple de Guinée, doit s’entourer de rigueur, de lucidité et de sagesse, afin que cette décision honore la République et serve durablement la nation », a-t-il conclu.