Rabat, Maroc – Ce jeudi, le Président du Conseil National de Transition, Dr Dansa Kourouma, a participé à la réunion des Présidents des Parlements des États Africains Atlantiques, tenue à Rabat. Lors de cet événement de haut niveau, Dr Dansa Kourouma a développé la vision stratégique de la Guinée à travers le programme Simandou 2040, illustrant l’ambition du pays à s’imposer comme un acteur clé dans l’intégration économique de la région atlantique.

Dans son allocution, Dr Dansa Kourouma a exprimé la gratitude du Parlement guinéen envers le Président de la Chambre des Représentants du Royaume du Maroc pour l’invitation, soulignant les relations historiques et fraternelles qui unissent la Guinée et le Maroc. Il a rappelé l’importance de cette rencontre, inscrite dans la dynamique impulsée par sa majesté le Roi Mohammed VI, visant à faire de l’Océan Atlantique un espace stratégique d’intégration économique, de gestion solidaire des ressources marines et de sécurité maritime renforcée.

Le Président du CNT a mis en avant la responsabilité des pays africains atlantiques de transformer leur position géostratégique en levier de développement durable. « L’Afrique est la porte d’entrée du monde et le trait d’union entre les continents. Il nous incombe de valoriser cet atout pour répondre aux défis de sécurité maritime, de préservation des ressources naturelles et de consolidation de la paix », a-t-il déclaré.

Dr Dansa Kourouma a défendu la nécessité d’une action parlementaire concertée pour affirmer la souveraineté des États africains et réduire les influences extérieures nuisibles. Il est longuement revenu sur le programme Simandou 2040 comme modèle de développement à suivre, illustrant l’engagement de la Guinée, sous la houlette du Président de la République, Général Mamadi Doumbouya, à promouvoir des projets concrets pour améliorer les conditions de vie des populations.

En abordant la situation des États Africains Atlantiques (PEAA), lancé en 2022 par sa Majesté le Roi Mohammed VI, Dr Dansa Kourouma a appelé à une coopération parlementaire plus audacieuse. Il a proposé la création d’un Parlement Atlantique Africain, une institution dédiée à la défense de la souveraineté et du progrès régional. Cette proposition vise à harmoniser les réformes législatives pour qu’elles répondent aux réalités locales et servent les intérêts des peuples.

Le Président de l’organe législatif de la Transition a insisté sur l’importance de lever les barrières entravant l’intégration économique et la mobilité des citoyens au sein de l’espace atlantique africain. Il a affirmé que « notre potentiel est immense. L’union de nos forces nous permettra de transformer nos littoraux en pôles de développement industriel, de renforcer notre autonomie énergétique et d’offrir à nos populations de réelles opportunités d’emploi et de prospérité ».

Face aux défis tels que la piraterie, la criminalité transnationale, la pêche illégale, le changement climatique et la pollution, Dr Dansa Kourouma a appelé à une action coordonnée pour assurer la survie et la prospérité de la région.

En conclusion, il a réaffirmé l’engagement de la Guinée à promouvoir une Afrique atlantique stable, intégrée et prospère, soulignant que la coopération et l’engagement politique des Parlements africains sont les clés pour réaliser cette vision ambitieuse.

Oumar M’Böh, DCI-CNT