Le Bloc Libéral a organisé une conférence de presse ce jeudi, 6 février 2025 à son siège. A cette occasion, plusieurs sujets concernant la gouvernance actuelle ont été débattus dont la candidature du général Mamadi Doumbouya.

Pour Faya Millimouno, il est paradoxal que l’actuel Premier ministre qui s’était opposé à la candidature de Dadis Camara en 2009 puisse soutenir celle du général Mamadi Doumbouya.

“En 2009, Bah Oury était président du comité d’organisation pour s’opposer à la candidature de Moussa Dadis Camara. Et ces manifestations nous ont conduit aux événements du 28 septembre. Et aujourd’hui, c’est lui qui milite pour une éventuelle candidature de Mamadi Doumbouya aux prochaines échéances électorales à travers de voyages, des soi-disant immersions déguisées en campagne électorale. Je pense bien qu’il doit demander pardon à Moussa Dadis Camara. Et il ne devait même pas prendre une minute pour le faire”, a affirmé Faya Millimouno.

Le leader du BL estime que les autorités ne doivent pas penser qu’à travers ces activités, elles pourront convaincre les Guinéens. “Il ne faut donc même pas qu’elles croient cela”, a-t-il insisté