Le vice-coordinateur du Forum des forces sociales de Guinée (FFSG), Boubacar Biro Barry, dénonce la contradiction qui existe au sommet de l’administration CNRD. Alors que le général Mamadi Doumbouya a annoncé, lors de son discours du Nouvel an, la tenue de toutes les élections nécessaires pour le retour à l’ordre constitutionnel courant 2025, le porte-parole du gouvernement, Ousmane Gaoual Diallo, a récemment déclaré le contraire. Selon lui, la Guinée n’est pas en mesure d’organiser toutes les élections cette année.

Pour Boubacar Biro Barry, ces différentes déclarations traduisent la cacophonie qui règne au sommet de l’État. “Je me demande dans quelle gouvernance nous sommes”, s’est-il interrogé. “On appelle ça déliquescence ou faillite. On ne peut pas expliquer ce qui se passe. Le président dit une chose, et un de ses ministres, qui se dit porte-parole du gouvernement, se lève et dit autre chose. C’est de la cacophonie”, a-t-il regretté, rappelant les prérogatives d’un porte-parole du gouvernement.

“Un ministre a l’obligation d’observer la discipline gouvernementale ou de se conformer. Mais je ne vois pas un ministre qui contredit carrément un président de la République”, a-t-il ajouté.

Boubacar Biro Barry s’insurge également contre le maintien de l’interdiction des manifestations politiques en Guinée, malgré l’annonce du président de la transition concernant la reprise des activités politiques dans le pays en 2025.

“Malheureusement, l’interdiction, qui a été levée théoriquement par le président de la transition, reste en vigueur. Mais l’autorisation de manifester dépend de leur côté. Il ne faut pas qu’on abuse trop de l’injustice sociale. Il ne faut pas qu’on fasse la promotion de l’injustice sociale dans ce pays. C’est extrêmement grave, car le jour où cela éclatera, cela emportera tout le monde”, a alerté le deuxième responsable du FFSG.