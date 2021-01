Depuis la détention de Chérif Bah, Ousmane Gaoual Diallo, Étienne Soropogui, Abdoulaye Bah et Cellou Baldé à la maison centrale de Coronthie, beaucoup de cadres de l’Union des Forces Démocratiques de Guinée (UFDG) ne font pas de commentaires dans les médias. Chose que certains observateurs pensent qu’ils auraient » peur » d’ être arrêté et jeté en prison.

Est-ce que les grands leaders vont-ils tenir ? C’est la question que nous avons posé ce mardi 05 janvier dans un entretien exclusif à l’ancien député Ben Youssouf Keïta. En tout cas il ne sera pas opposé à une main tendue du locataire de Sekoutoutoreyah, mais il pose des conditions. «En tant que cadre guinéen, ma philosophie si la situation est apaisée, nos collègues sont libérés, la main franche est tendue je ne refuserai pas. Ça je vous le dis clairement. Parce que le pays a besoin de l’expertise de ses fils. Le pays a besoin de l’intelligence de tous ses fils. Nous sommes des légalistes. Nous n’avons pas envoyé la rébellion, nous n’avons pas prôné un coup d’État, nous sommes pour le bonheur du peuple de Guinée, mais dans le respect et dans la dignité. C’est ma position en tant que cadre guinéen, médecin d’expérience et qui veut le bonheur de ce pays » a-t-il déclaré.

Même s’il est favorable à un dialogue inclusif et sincère, l’ancien président de la Commission Santé à l’Assemblée Nationale promet d’être fidèle à son parti et à son mentor Cellou Dalein Diallo. « Et je reste fidèle à mes amitiés, fidèle à mon parti. Une fois de plus l’intérêt du peuple de Guinée est au dessus de tout».

Tidjane Diallo