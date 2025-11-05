À l’occasion de la réception des premiers navires destinés à l’exploitation du minerai de fer du gisement de Simandou, le ministre guinéen des Affaires étrangères, Morissanda Kouyaté, a exprimé sa satisfaction face aux avancées économiques du pays. Selon lui, la mise en œuvre effective de ce projet illustre l’entrée de la Guinée dans une nouvelle ère de diplomatie économique.

Alors que les autorités multiplient les préparatifs pour le démarrage des opérations, le chef de la diplomatie guinéenne estime que le pays franchit une étape cruciale. “Sous le leadership du Président Doumbouya, qui est en train de faire ses preuves économiques, nous sommes en pleine diplomatie économique, appliquée à la diplomatie tout court”, a-t-il déclaré, appelant les Guinéens à être fiers de cette dynamique.

Morissanda Kouyaté a insisté également sur la nécessité de préserver la cohésion nationale pour consolider ces acquis. “Le peuple guinéen doit se sentir fier et nous devons continuer à nous donner la main. C’est dans la paix que tout cela peut continuer”, a-t-il affirmé.

Le ministre a par ailleurs exhorté ses compatriotes à “construire la paix autour du président de la Transition”, saluant la vision du chef de l’État. “L’unité nationale, la paix autour de notre Président, qui a eu cette vision lumineuse de sauver nos richesses de sous terre pour en faire la prospérité de notre pays”, a-t-il lancé.

Pour lui, le projet Simandou, longtemps resté à l’état de promesse, devient désormais concret. “Il y a trois ans, quatre ans, on parlait de ça sur les papiers. Aujourd’hui, ça devient une réalité”, a-t-il conclu.