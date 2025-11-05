Le ministre du Plan et de la Coopération internationale, Ismaël Nabé, salue l’entrée prochaine de la Guinée dans une phase déterminante de son développement économique. Selon lui, le projet Simandou traduit le dynamisme retrouvé du secteur de la coopération et de la planification nationale.

“Cela rentre en droite ligne de la coopération internationale. Une coopération qui est axée avec Singapour, avec la Chine, avec les États-Unis, avec l’Australie, avec le monde entier. Aujourd’hui, la Guinée, c’est un pays qui est ouvert, c’est un pays en transformation, c’est un pays en refondation”, a déclaré le ministre Nabé lors de la réception des premiers navires destinés à l’exploitation de Simandou,

Le chef du département du plan a également mis en avant les retombées sociales et économiques attendues du projet, notamment en matière d’emploi pour la jeunesse guinéenne. “Ce qu’on va dire, c’est de former les jeunes ingénieurs dans le cadre du Simandou Académie, parce que ces trains vont être conduits par des Guinéens et vont être maintenus par des Guinéens”, a-t-il expliqué.

Ismaël Nabé estime enfin que la Guinée se trouve dans le dernier élan avant le lancement des travaux qui devraient marquer une véritable transformation industrielle. “Aujourd’hui, tout est réuni pour l’activation du programme Simandou 2040. Le minerai sera transformé ici, en Guinée. C’est une révolution industrielle”, a-t-il conclu.