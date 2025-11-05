La salle des Congrès du Palais du Peuple a vibré ce mercredi 5 novembre 2025 au rythme de l’innovation et de l’espoir. Sous la houlette du ministère de l’Enseignement préuniversitaire et de l’Alphabétisation, le gouvernement guinéen a procédé au lancement officiel du projet de connectivité de 2 200 écoles primaires publiques à Internet à travers le pays.

Cette initiative d’envergure nationale s’inscrit dans la dynamique de transformation numérique impulsée par le président de la République, le colonel Mamadi Doumbouya, en faveur d’une éducation équitable et moderne.

La cérémonie a réuni le Premier ministre Bah Oury, plusieurs membres du gouvernement, des représentants du Conseil national de la Transition (CNT), ainsi que des partenaires techniques et financiers, parmi lesquels l’UNICEF, l’Union internationale des télécommunications (UIT) et l’Union européenne.

Prenant la parole, Moussa Magasouba, coordonnateur du projet, est revenu sur la genèse de cette initiative issue du programme mondial GIGA, qui vise à connecter toutes les écoles du monde. « Ce projet de connectivité des 2 200 écoles publiques s’inscrit dans la vision du chef de l’État d’offrir à chaque enfant guinéen un accès équitable au savoir et aux outils du XXIe siècle », a-t-il déclaré avec émotion.

Lancé en 2022 avec une phase pilote dans 23 établissements, le programme a déjà permis de connecter près de 600 écoles grâce au soutien de l’UNICEF et de ses partenaires. L’objectif est d’atteindre 2 200 écoles connectées d’ici fin 2025, en s’appuyant sur la fibre optique et des solutions énergétiques autonomes.

Dans son allocution, Mahamad Nour, représentant de l’UNICEF, a salué une « initiative présidentielle ambitieuse et visionnaire » qui symbolise, selon lui, une nouvelle ère pour le système éducatif guinéen. « Ce projet marque une avancée décisive vers la réduction de la fracture numérique et la promotion de l’égalité des chances dans l’accès au savoir », a-t-il ajouté, soulignant que les premières écoles connectées bénéficient déjà d’un meilleur accès aux contenus pédagogiques et aux outils numériques.

L’UNICEF a réaffirmé son engagement à accompagner le gouvernement dans cette transformation digitale, notamment à travers la formation des enseignants et l’intégration des technologies dans les pratiques pédagogiques.

La ministre des Postes, des Télécommunications et de l’Économie numérique, Rose Pola Pricemou, a insisté sur la dimension inclusive du projet : «Ce que nous lançons aujourd’hui dépasse la simple fibre optique. C’est la matérialisation d’un engagement collectif pour faire du numérique un levier d’égalité et de progrès», a-t-elle affirmé.

Elle a rappelé que 585 écoles sont déjà connectées, fruit d’une coopération exemplaire entre l’État, l’UNICEF, l’UIT et le secteur privé guinéen. Son département, à travers l’Agence nationale de digitalisation de l’État (ANDE) et la Direction nationale des technologies de l’information, a joué un rôle central dans la mise en œuvre technique du projet.

« Chaque école connectée devient un pôle numérique communautaire, un espace d’apprentissage et d’innovation pour les jeunes, les enseignants et les familles», a-t-elle ajouté, avant d’appeler à poursuivre la mobilisation pour bâtir une Guinée « numérique, souveraine et inclusive ».

De son côté, le ministre de l’Enseignement préuniversitaire et de l’Alphabétisation, Jean Paul Cedy, a rappelé que ce projet dépasse la simple dimension technologique : « Ces enfants qui découvrent aujourd’hui le numérique seront demain les bâtisseurs d’une Guinée connectée, compétitive et intégrée à l’économie mondiale. »

Il a précisé que la Guinée fait partie des 30 premiers pays au monde à mettre en œuvre le projet GIGA. À terme, plus de 1 000 écoles seront connectées d’ici fin 2025, au bénéfice direct d’environ un million d’élèves.

Cette initiative contribue également à la modernisation de l’administration publique, à une meilleure gestion des établissements scolaires et à la création de 1 700 emplois directs et indirects dans le domaine des technologies éducatives.

Clôturant la cérémonie, le Premier ministre Bah Oury a livré un message empreint d’inspiration : « Comme l’invention de l’écriture ou du livre, le numérique transforme notre manière d’apprendre et de partager le savoir. En connectant nos écoles, nous déclenchons une nouvelle révolution », a-t-il lancé, avant d’inviter enseignants, élèves et parents à s’approprier ces outils du futur. « L’école publique, longtemps reléguée, retrouve aujourd’hui sa place au cœur de la transformation sociale. Le numérique sera le ciment de notre égalité et le moteur de notre progrès », a-t-il conclu, sous les applaudissements nourris du public.

Avec ce projet de connectivité de 2 200 écoles primaires publiques, la Guinée franchit un cap décisif vers la démocratisation du numérique et la construction d’une éducation moderne, inclusive et compétitive.