Mohamed Camara, âgé de 24 ans, a été reconnu coupable de viol sur une fiellette de 6 ans par le Tribunal de première instance de Mafanco, ce mardi 5 novembre 2024. Il a été condamné à 6 ans de réclusion criminelle.

Devant le tribunal, le chauffeur de profession a reconnu les faits. “J’étais avec la petite dans une pirogue au bord de la mer vers 22h quand je l’ai prise sur mon pied pour y introduire mon doigt dans son sexe. Après, je lui ai demandé de me faire des fellations et c’était tout. Je n’ai pas eu de rapport sexuel avec elle, j’ai juste introduit mon doigt. J’avais agi sous l’effet de la drogue. Je le regrette”, a-t-il expliqué.

Pour sa part, le père de la fiellette a tenu à expliquer l’état de santé actuel de sa petite fille. ” Ma fille a été retrouvée en pleure se plaignant des douleurs au bas ventre. Je l’ai demandé ce qui s’est passé ? Elle m’a dit que c’est Mohamed. J’ai demandé s’il l’avait frappé ? Elle a dit non qu’il a mit son doigt dans son sexe. J’ai crié de colère. J’étais là impuissant, je ressentais la culpabilité et mon échec en tant que père. Ma fille ne part plus à l’école, elle a tout le temps peur. Il y a de cela deux semaines apres cet acte, elle fait pipi dans sa culotte sans se rendre compte. J’ignore comment soigné cela. Elle est actuellement au village pour se faire soigner. Moi, de mon côté, je désiste, je remets la situation entre les mains de Dieu. Que la justice fasse son travail. Moi, je pardonne.”

Dans ses réquisitions, le représentant du ministère public a exprimé son indignation face à cet acte de pédophilie qu’il a qualifié “d’ignoble”. Il a requis une peine d’emprisonnement de 5 ans de réclusion criminelle.

La défense quant à elle s’est remise à la sagesse du tribunal tout en indiquant que son client est encore jeune et qu’il n’était pas maître de lui même en commettant cet acte.

Le président du tribunal a retenu le prevenu dans les liens de culpabilité en le condamnant à 5 ans de réclusion criminelle.