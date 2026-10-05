Rentrée scolaire : reprise timide au collège lycée moderne de Foulamadina

Comme annoncé par le ministère de l’Éducation nationale, de l’Alphabétisation, de l’Enseignement technique et de la Formation professionnelle, la rentrée scolaire a officiellement démarré ce lundi 5 octobre 2026 sur l’ensemble du territoire national. Elle marque le début de l’année scolaire 2026-2027, après près de trois mois de vacances.

Au collège lycée moderne de Foulamadina, dans la commune de Sonfonia, la reprise s’est toutefois faite dans une ambiance plutôt calme. Dès les premières heures, encadreurs et enseignants étaient au rendez-vous. Les élèves, eux, se sont fait beaucoup plus rares.

Djegbe Camara, censeur de l’établissement, a dressé le bilan de cette première matinée. “ Nous avons un effectif de 733 élèves programmés pour le moment, dont 318 filles. L’effectif présent ce matin est 75, dont 31 filles. Soit une absence de 658 élèves dont 287 filles. L’absence est vraiment considérable. Nous avons 15 groupes pédagogiques répartis en deux entre le collège qui compte 7 salles et le lycée qui compte 8 salles. Les enseignants programmés aujourd’hui sont au nombre de 15, ils ont tous répondu présents.”

Malgré cette faible mobilisation, les cours ont bel et bien démarré dans les salles où les élèves étaient présents. Pour les enseignants, cette première journée doit surtout permettre de relancer progressivement les activités pédagogiques et de mettre en place, au besoin, un rattrapage pour les élèves qui n’ont pas encore rejoint les classes.

Professeur de physique, Naby Sylla reconnaît lui aussi la faible présence des élèves, mais se veut rassurant quant à l’attitude de ceux qui ont effectué le déplacement.

“Beaucoup d’élèves n’ont pas répondu présents à l’appel. Néanmoins, tout se passe bien avec le peuple d’élèves qui sont maintenant en situation de classe. Ils sont disciplinés, joyeux, motivés, nous évoluons bien. Nous serons capables de faire de telle sorte à remonter le défi pour les absents, afin de leur permettre d’être au même niveau que les autres.”

Chez les élèves présents, l’enthousiasme est malgré tout perceptible. Certains abordent déjà cette nouvelle année avec des objectifs précis. C’est le cas de Nowai 1 Haba, candidate en terminale sciences mathématiques. Malgré la faible affluence, elle se dit motivée et nourrit l’ambition de décrocher un bon résultat en fin d’année.

“Nous sommes enthousiasmés de reprendre les cours. Malgré qu’il n y a pas beaucoup d’élèves, nous espérons que les choses vont bien se passer. Je souhaite être lauréate et j’espère que Dieu va m’aider dans ce sens. J’aimerais encourager ceux qui ne sont pas là à venir suivre les cours. Puisqu’un bon élève, c’est le premier jour de l’année scolaire. Au parents d’élèves, ils n’ont cas trouver des fournitures scolaires pour leurs enfants d’ici le lundi.”

Cette première journée de rentrée aura donc été marquée par une présence massive du personnel éducatif, mais une faible mobilisation des élèves. L’établissement espère désormais voir les effectifs augmenter dans les prochains jours afin que l’année scolaire puisse démarrer pleinement.