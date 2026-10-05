« Nous allons voter de bonnes lois » : le député de Tougué affiche ses priorités

Après deux mois de vacances parlementaires, les députés de la 10ᵉ législature de la République de Guinée ont retrouvé l’hémicycle ce lundi 5 octobre 2026. Au Palais du peuple, à l’occasion de la rentrée parlementaire, Ibrahima Kaba Baldé, le député uninominal de Tougué s’est exprimé sur cette reprise, mais aussi sur les activités menées dans sa circonscription durant la période de vacances.

Pour l’élu, ces deux mois ont surtout été l’occasion de renouer avec le terrain. Il dit être allé à la rencontre des populations pour écouter leurs préoccupations et mieux cerner les priorités de développement de la préfecture. « Je ressens un sentiment de joie et de satisfaction après des vacances parlementaires réussies, placées sous le signe de la proximité. Nous avons écouté les populations et recueilli leurs préoccupations », a-t-il déclaré.

Ces déplacements, explique-t-il, avaient un double objectif : remercier les populations pour leur confiance lors des dernières élections, mais aussi recueillir leurs doléances afin de mieux cerner les difficultés auxquelles elles sont confrontées.

« Ces visites s’articulaient autour de deux aspects. Premièrement, des messages de remerciement parce que ces populations-là se sont mobilisées pendant les élections passées et nous ont accordé leur confiance. Deuxièmement, c’était le volet recensement des différentes préoccupations parce qu’il faut identifier les problèmes pour les solutionner », a-t-il expliqué.

À Tougué, le parlementaire affirme avoir échangé avec les citoyens avant de présenter les principales préoccupations recueillies aux différents acteurs locaux. Une démarche qui, selon lui, devait permettre de confronter les attentes des populations aux réalités et aux capacités d’action des responsables locaux.

« Nous avons recueilli leurs préoccupations, puis procédé à une séance de restitution avec tous les acteurs du développement, tous les décideurs de Tougué, à savoir les maires, les sous-préfets et les services préfectoraux », a-t-il précisé.

De ces échanges est ressorti un document recensant les principales priorités de la préfecture. Le député entend désormais s’en servir comme feuille de route dans le cadre de son travail parlementaire. « Nous avons touché du doigt les réalités du terrain. C’est pourquoi nous avons identifié les principales priorités. Maintenant, au niveau du Parlement, nous ferons en sorte qu’il y ait un impact positif sur les populations de Tougué », a-t-il assuré.

La reprise des travaux parlementaires marque donc, pour lui, le passage du terrain à l’hémicycle. L’objectif affiché est de traduire les préoccupations recueillies à Tougué en actions au niveau national. « Nous allons légiférer, voter de bonnes lois en faveur de la Guinée en général et de la préfecture de Tougué en particulier », a-t-il ajouté.

Le député assure enfin vouloir continuer à faire remonter les préoccupations de sa circonscription au sein de l’Assemblée nationale. « Nous allons porter valablement leur voix à l’Assemblée, incha Allah », a-t-il conclu.