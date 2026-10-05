France : Kassory a subi une première intervention chirurgicale, selon son avocat

Autorisé à se rendre à l’étranger pour y recevoir des soins médicaux, l’ancien Premier ministre Ibrahima Kassory Fofana poursuit sa prise en charge en France. Son avocat se veut rassurant sur l’évolution de son état de santé.

Le 10 septembre dernier, le parquet spécial près la Cour de répression des infractions économiques et financières (CRIEF) avait autorisé Ibrahima Kassory Fofana à quitter la Guinée afin de poursuivre ses soins à l’étranger. L’ancien Premier ministre, qui dirigeait le dernier gouvernement du régime d’Alpha Condé, a depuis rejoint les États-Unis.

Selon son avocat, Me Sidiki Bérété, son client bénéficie sur place d’une prise en charge adaptée à son état de santé. Sans vouloir entrer dans les détails médicaux, il assure que l’évolution est plutôt rassurante.

Interrogé par Guinee360, l’avocat affirme : « Nous échangeons avec lui, il se porte mieux. Le problème était qu’il n’y avait pas de plateaux spécialisés ici pour son traitement. Aujourd’hui, nous disons Dieu merci, il est au beau fixe. Il a subi une première intervention chirurgicale, il attend la dernière.»

Ibrahima Kassory Fofana est poursuivi depuis 2022 par le parquet spécial près la CRIEF pour des faits présumés de détournement de deniers publics.

Après avoir été condamné en appel à cinq ans d’emprisonnement ferme, il avait également écopé d’une amende de deux milliards de francs guinéens. La justice lui avait en outre imposé le paiement de 15 milliards de francs guinéens à titre principal et de trois milliards de francs guinéens de dommages et intérêts au profit de l’État guinéen.

Le 2 juillet 2026, sa peine a finalement été réduite à trois ans et neuf mois d’emprisonnement.