Fonction publique : les contractuels communaux appelés à « s’abstenir de tout dépôt de dossier pour un quelconque concours »

À l’occasion de la rentrée scolaire, ce lundi 5 octobre 2026, le Collectif des enseignants contractuels communaux non retenus de Guinée (CECCNRG) a appelé ses membres à reprendre le chemin de l’école, conformément à l’appel lancé par l’Intersyndicale de l’Éducation, composée de la FSPE, du SLECG et du SNE.

Si la menace de grève brandie à l’approche de la rentrée scolaire n’est désormais plus d’actualité, les enseignants contractuels communaux non retenus entendent toutefois maintenir leurs revendications. «Nous restons une force de paix, mais une paix qui ne saurait se faire au détriment de nos droits. »

Sur la question du recrutement annoncé par le ministre de la Fonction publique, le collectif invite par ailleurs les enseignants contractuels à « s’abstenir rigoureusement de tout dépôt de dossier pour un quelconque concours », selon les termes du communiqué.

Cette position intervient dans un contexte marqué par les engagements pris par le gouvernement guinéen dans le cadre du protocole d’accord signé le 3 janvier 2026 avec l’Intersyndicale de l’Éducation (FSPE, SLECG et SNE).

Dans cet accord, le gouvernement s’était engagé à prioriser l’engagement des enseignants contractuels ayant obtenu la moyenne à l’issue de l’évaluation en pratiques de classe.