Bénin : le gouvernement mobilise 65,5 milliards de FCFA à Paris

Le Bénin mobilise une enveloppe de 65,5 milliards de FCFA, soit près de 100 millions d’euros, pour financer plusieurs projets dans les secteurs de l’électricité, de l’agriculture et de la santé. Les accords ont été signés ce lundi 5 octobre 2026 à Paris, en marge de l’entretien entre le président béninois, Romuald Wadagni, et son homologue français, Emmanuel Macron.

L’électricité concentre la plus grande part de ces financements. Le Bénin va bénéficier de 52,1 milliards de FCFA, soit 79,4 millions d’euros, pour étendre le réseau de distribution de la Société béninoise d’énergie électrique (SBEE). Cette enveloppe comprend un prêt de 32,8 milliards de FCFA accordé par l’Agence française de développement (AFD) et un don de 19,3 milliards de FCFA de l’Union européenne.

Le financement doit notamment permettre la réalisation de « plus de 120 000 nouveaux branchements dans 750 localités, réparties dans 15 communes du Mono, du Couffo et du Borgou ». Le projet prévoit également des actions pour améliorer la qualité du service et réduire les pertes enregistrées sur le réseau électrique.

L’agriculture bénéficie, elle aussi, d’un financement conséquent, avec une enveloppe de 9,8 milliards de FCFA. Sur ce montant, 6,6 milliards de FCFA seront consacrés au développement de la pisciculture dans des communes de l’Alibori, de l’Atacora et de la Donga. L’objectif est « de bâtir une filière compétitive sur toute la chaîne de valeur, de l’alevin au marché », avec l’ambition d’augmenter la production nationale de poisson.

Les 3,3 milliards de FCFA restants serviront à soutenir des investissements dans les filières avicole, cunicole, protéagineuse et oléagineuse, dans 16 communes.

Le troisième volet concerne la santé et la justice. Une lettre de mandat d’un montant de 3,54 milliards de FCFA, soit 5,39 millions d’euros, a été signée avec Bpifrance afin d’engager les négociations sur le financement de la plateforme de recherche, d’investigation et d’analyse médico-légale (PRIAM).

Le projet prévoit notamment la création d’un laboratoire national d’expertise ADN, avec une capacité annoncée de 30 000 analyses par an. Plus de 500 professionnels doivent également être formés dans le cadre de ce projet.

Au total, les différents engagements signés ou mobilisés à Paris atteignent 65,5 milliards de FCFA. L’électricité représente la principale destination de ces financements, devant l’agriculture, puis la santé et la justice.