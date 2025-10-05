Le ministre du Budget, Facinet Sylla, a rappelé l’importance stratégique des équipements mobilisés dans le cadre du projet minier Simandou. Selon lui, ces engins lourds, tracteurs et autres matériels doivent désormais être considérés comme un patrimoine commun, au service du développement national.

« Tous les équipements employés pour réaliser le projet Simandou sont la copropriété de la République de Guinée. Ces engins resteront dans le pays. Mais si le secteur privé ne peut pas les réemployer, ils vont juste prendre la rouille et on les aurait bloqués pour rien », a averti le ministre, appelant les acteurs économiques à trouver des solutions pour leur valorisation.

Facinet Sylla a souligné que le réemploi de ces ressources pourrait contribuer à l’amélioration du cadre de vie, en particulier dans la capitale. Il a également rappelé que le gouvernement place l’assainissement et les infrastructures routières au cœur de sa stratégie de développement.

« Nous bâtirons ensemble un avenir fondé sur l’État de droit, la stabilité institutionnelle et la prospérité partagée », a-t-il conclu, insistant sur la nécessaire synergie entre l’État et le secteur privé pour transformer ces acquis en bénéfices concrets pour les populations.