« Un ministre ne gouverne pas depuis son bureau » : Doumbouya exige la présence des ministres sur le terrain

Le chef de l’État veut davantage de présence de son gouvernement auprès des populations. Mamadi Doumbouya demande à ses ministres de sortir des bureaux pour aller sur le terrain et suivre de près les réalités et les projets en cours à travers le pays.

Lors du Conseil des ministres du jeudi 3 septembre 2026, le président Mamadi Doumbouya a fixé cinq exigences à son gouvernement, parmi lesquelles figure la présence effective des membres du gouvernement sur le terrain.

« Un ministre ne gouverne pas depuis son bureau. Je veux vous voir sur les chantiers, dans les préfectures, dans les sous-préfectures, dans les districts et les villages au contact des populations dont vous avez la charge », a-t-il exigé.

À travers cette directive, le chef de l’État entend ainsi renforcer le suivi des actions gouvernementales et rapprocher davantage les ministres des populations à la base.