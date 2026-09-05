L’ONU adopte une nouvelle carte du monde qui révèle la véritable taille de l’Afrique

Deuxième plus grand continent du monde par sa superficie, derrière l’Asie, l’Afrique est pourtant représentée comme plus petite sur la projection de Mercator, largement utilisée à travers le monde. Cette projection déforme en effet la représentation des surfaces des masses continentales situées à mesure qu’elles s’éloignent de l’équateur.

Pour remédier à cette distorsion, le Togo a présenté, au nom du Groupe africain, un texte intitulé « Corriger la carte : rééquilibrage de la représentation cartographique mondiale et promotion d’une représentation équitable des régions du monde, en particulier de l’Afrique ».

La résolution A/80/L.104 a été adoptée par l’Assemblée générale de l’ONU à une large majorité : 164 voix pour, une voix contre, celle des États-Unis, et six abstentions, celles de l’Estonie, de la Géorgie, de la Lituanie, de la République de Moldavie, de la Serbie et de l’Ukraine.

Dans cette résolution, l’Assemblée générale reconnaît notamment que la projection de Mercator, largement utilisée à travers le monde, déforme la représentation de la surface des masses continentales situées loin de l’équateur.

“Cela entraîne en conséquence un rétrécissement proportionnel de l’Afrique et d’autres régions du monde. La projection cartographique Equal Earth offre, elle, une représentation plus fidèle des dimensions des masses continentales et constitue, à ce titre, une option pertinente pour une représentation cartographique plus juste du monde. L’Assemblée encourage donc les États Membres et les organisations internationales à adopter, diffuser et utiliser la projection cartographique Equal Earth”, exhorte l’Onu.

Le ministre togolais des Affaires étrangères, de la Coopération, de l’Intégration africaine et des Togolais de l’extérieur, Robert Dussey, a salué l’adoption de cette résolution et insisté sur sa portée au-delà de la seule question cartographique.

« Cette question dépasse donc le champ strict de la cartographie : elle concerne la justice cognitive, la dignité des peuples, la mémoire historique et la lutte contre les représentations héritées qui influencent encore les perceptions. »

Robert Dussey a également précisé que le texte n’a aucune incidence sur les frontières et qu’il ne vise aucun pays ni aucune civilisation.

« Corriger la carte, c’est rappeler que chaque région du monde compte, que chaque peuple mérite d’être vu à sa juste place, et que l’Afrique, comme toutes les autres régions, doit apparaître dans la conscience universelle non pas diminuée par les distorsions du passé, mais reconnue dans sa réalité, sa contribution et son avenir. »